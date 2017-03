Súper grupos de ballenas jorobadas intrigan a investigadores

(Tomada de la Red)

Las ballenas jorobadas son conocidas por ser solitarias – aunque tienden a migrar, alimentarse y aparearse en grupos, paran gran parte de su tiempo en solidad, o en grupos pequeños de no más de siete individuos.



Pero algo podría estar sucediendo en nuestros océanos, porque científicos han reportado 22 ejemplos separados de ‘súper-grupos’ de ballenas jorobadas que desafían explicaciones – grupos nunca antes visto de 20 a 200 ballenas todas en la costa suroeste de Sudáfrica en los últimos años.



De acuerdo con el nuevo estudio, estas 22 instancias fueron observadas en 2011, 2014 y 2015, además de un manojo de observaciones publicas desde aeroplanos sobre la región al suroeste de Cabo, en Sudáfrica.



Los investigadores, de la Universidad Tecnológica de la Península del Cabo, están diciendo que el comportamiento es nuevo e intenso, diseño que podría ser una señal de un misterioso resurgimiento de las ballenas jorobadas en los últimos años.



El tamaño de lo grupos no es lo único fuera de lo común – la ubicación tampoco tiene mucho sentido para los expertos.



Al juntarse cerca de Sudáfrica en verano, las ballenas jorobadas están eligiendo reforzar sus números a miles de km de distancia de sus zonas de alimentación usuales en la región polar del sur Antártida y los científicos no tienen idea de por qué este cambio súbito en sus hábitos.



Los investigadores aun no están listos para explicar el comportamiento (aún deben recolectar evidencia), pero piensan que la nueva estrategia de alimentación se puede deber a los cambios en la disponibilidad de las presas debido al cambio en las condiciones de los océanos terrestres, o que simplemente podría ser el resultado de un aumento en los números de ballenas jorobadas – actualmente la población de jorobadas australianas es la mayor de las ultimas cinco décadas.



Sin importar el mecanismo actual detrás de estos nuevos súper grupos, los investigadores nos recuerdan algo muy importante – si un animales de 30,000 kg ha decidido que quiere estar en algún lugar, de verdad no quieres interponerte en su camino.



Esto quiere decir que si la costa sudafricana es el nuevo lugar de las ballenas jorobadas, debemos asegurarnos que el área sea segura para la caza anual de kril.