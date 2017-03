Tu cerebro juega un truco para ayudarte a escuchar

(Tomada de la Red)

El silencio es bueno para el cerebro, pero no es frecuente que lo experimentes durante un período prolongado de tiempo: la vida, especialmente en la ciudad, suele ser bastante ruidosa. Piénsalo: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con otra persona donde sus dos voces eran el único ruido en la habitación?



Por suerte, la mayoría de las distracciones ruidosas no son suficientes para evitar que sigas adelante: "El cerebro ha desarrollado una manera de superar las interrupciones que suceden en el mundo real", explica Matthew Leonard, de la Universidad de California en San Francisco.



Cuando tus oídos no escuchan una palabra, tu cerebro es bastante bueno para llenar los espacios en blanco, un fenómeno que los científicos llaman "restauración perceptiva".



Un estudio publicado en la revista Nature Communications, explica exactamente cómo funciona. Los autores del estudio reclutaron a voluntarios a los que previamente habían introducido electrodos en su cerebro (una forma de manejar la epilepsia) para medir la actividad cerebral de los participantes durante el experimento.



Durante las grabaciones los voluntarios escuchaban “palabras”, con el sonido del medio reemplazado por el ruido. Los datos de los electrodos mostraron que los cerebros de los participantes respondían como si realmente hubieran escuchado los sonidos "s" o "c".



Esto pasa porque una región del cerebro, llamada corteza frontal inferior, predice qué palabra es probable que alguien oiga, y lo hace dos décimas de segundo antes de que el giro temporal superior comience a procesar los sonidos que una persona ha oído.



En otras palabras, en realidad no estás escuchando un fragmento de lo que crees, pero lo bueno es que en realidad no importa porque logramos comunicarnos.