Televisoras en EU mostrarán el eclipse total de sol

LOS ANGELES, CALIFORNIA.(AP)

Ronald Dantowitz espera ver un eclipse total de sol desde hace casi 40 años.



Este astrónomo que se especializa en la toma de imágenes solares, ha fotografiado eclipses durante más de tres décadas y usará 14 cámaras para capturar el evento astronómico del 21 de agosto.



Las cámaras tienen filtros solares para capturar el eclipse en sus fases parciales, además de modificaciones que puede fotografiar la corona y ondas de luz que son invisibles para el ojo humano, permitiendo con ello a los científicos ver y estudiar la temperatura y composición del sol en una forma solamente posibles durante eclipses totales, dijo.



Dantowitz, afiliado a la Dexter Southfield School en Brookline, Massachusetts, ofrece su experiencia en el programa de NOVA "Eclipse Over America", que se transmitirá el lunes a las 9 p.m. hora del este de Estados Unidos en PBS.



Ese especial de una hora que incluirá sus imágenes, es parte de una amplia cobertura televisiva planeada para el primer eclipse solar en Estados Unidos en 99 años.



Aún así, Dantowitz dice que observar la totalidad cuando el sol queda completamente tapado por la luna es mejor a simple vista, no con una cámara. Añade que ese momento es seguro y que no se necesitan lentes especiales.



“Disfrutar la totalidad a simple vista es más gratificante”, dijo. “Hay mucho que ver: estrellas de día, la corona solar y el sol ennegrecido”.



"Yo he esperado casi 40 años por este eclipse y aunque voy a estar operando 14 cámaras durante la totalidad, ciertamente voy a tomar un momento para mirar el eclipse de la misma forma en que lo han hecho millones durante miles de años: con asombro”.