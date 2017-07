Somalia recupera servicio de internet después de 3 semanas

HARGEISA, Somalia. (AP)

Somalia recuperó su servicio de internet después de un apagón informático de tres semanas que le costó a la nación del Cuerno de África unos 10 millones de dólares diarios, informaron las autoridades el lunes.



Las principales compañías reportaron millones de dólares en pérdidas de ingresos. Los estudios universitarios fueron interrumpidos.



La mayor compañía de telecomunicaciones del país, Hormuud Telecom, anunció la restauración del servicio en un mensaje a los suscriptores.



La pérdida del servicio de internet provocó problemas y molestias en toda Somalia y afectó especialmente el centro y sur del país, incluida la capital, Mogadiscio. El gobierno calificó el apagón de un "gran desastre".



Funcionarios y proveedores de internet atribuyeron el problema a un barco comercial que según dijeron cortó un cable submarino.



La interrupción también complicó la lucha contra una sequía a nivel nacional que tiene a la mitad de los 12 millones de habitantes del país necesitados de asistencia.



Los residentes en la capital celebraron el regreso del servicio. "Esto ayuda mucho", dijo a The Associated Press Abdirashid Duale, director general de la mayor compañía internacional de remesas de Somalia, Dahabshiil. Aunque la compañía cuenta con un servicio de internet satelital de respaldo, "el corte de internet afectó a muchos de nuestros clientes", agregó.



La falta de internet también dejó varados a muchos pacientes que buscaban atención médica en el extranjero, pues no tuvieron acceso a los trámites en línea.



"El apagón de internet hizo que mi padre se quedara en Mogadiscio. Ahora podremos llevarlo a India, pues ya se envió toda la documentación médica a través de internet", dijo Nur Hussein.



Somalia está tratando de salir de un cuarto de siglo de conflictos. El frágil gobierno central sigue siendo un objetivo para el grupo extremista Al Shabab, que tiene vínculos con Al Qaeda y que a menudo realiza ataques mortíferos en la capital.