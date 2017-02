Muere Juan José Morales, pionero periodismo científico en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

divulgador de la ciencia y ganador de premios internacionales en esa materia,, radicado en Cancún, Quintana Roo,, anoche en Mérida, Yucatán.El pasado cinco de febrero, Morales sufrió una fractura paseando por Yucatán, por lo qué fue internado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para una complicada operación de fémur.Ayer jueves se recuperaba favorablemente de la intervención quirúrgica, pero anoche se presentaron complicaciones y sufrió un infarto., informaron hoy familiares y amigos cercanos al Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina y el Caribe (2006-2007).Nacido en Progreso, Yucatán, el 21 de julio de 1934,, como le llamaban académicos, periodistas, autoridades, activistas e incluso políticos, vivía en Cancún desde 1975.Durante décadas, a través de sus diversos libros, artículos, reportajes, ensayos, programas radiofónicos y de televisión, Morales Barbosa incursionó en la ciencia, la educación, la cultura, el activismo e incluso, el cine.Durante su trayectoria, el también Premio Nacional a la Divulgación de la Ciencia, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia.Entre sus grandes aportaciones a la Península de Yucatán se encuentra un documental dedicado a los manglares, ecosistema que bautizó como Los riñones para filtrar el agua de contaminantes, a fin de explicar tan solo una de las funciones y servicios ambientales que los humedales brindan a la humanidad.Algunos de sus libros fueron editados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación Pública de Yucatán y la asociación Amigos de Sian Ka an (ASK), debido a su utilidad como material didáctico para maestros, estudiantes, investigadores y comunidad en general.Entre sus obras destacan Los huracanes en la Península de Yucatán, Fantásticos descubrimientos del Siglo XX, La nueva cara del sistema solar, El fin del mundo en 12 lecciones y Mitos y leyendas del mar.Los humedales, un mundo olvidado, El mar y sus recursos, La gran selva maya, fueron publicados entre 1992 y 1995, editados por ASK y el patrocinio del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund), el Consejo para la Protección de Humedales de Norteamérica, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instituciones.Escribió, además, La Península que surgió del mar y Selvas, mares y huracanes, en 2009 y 2010, bajo la edición de la Secretaria de Educación Pública de Yucatán, también de un Muestrario de aves mexicanas, que describe y enlista a las 25 aves más representativas del país.Su obra La Nave del profesor Itzamná, libro de divulgación científica para infantes, fue editada en el 2000 y en 2015; esta ultima vez se presentó en el Teatro 8 de octubre de Cancún, el año pasado.Figuran también sus libros La naturaleza y los mayas (2015) sobre la relación de los mayas de ayer y hoy, con su medio ambiente y Breve crónica de la Guerra de Castas, obra premiada por el Instituto de la Cultura de Quintana Roo.La noticia sobre el fallecimiento Juan José,y a integrantes de la clase política local que le guardaban un profundo respeto, admiración y cariño.Morales Barbosa se distinguió también por ser una pluma critica. Poseía una columna en el periódico regional Por Esto, en la cual escribía lo mismo de ciencia, que de política y temas sociales.Se involucró activamente en diversos movimientos socio ambientales que implicaban la defensa de manglares, selva, fauna silvestre, playas, arrecifes de coral, espacios públicos y derechos humanos.Defensor deluno de los últimos pulmones de la ciudad de Cancún, participó en las actividades de protesta por la devastación de selva, manglares y sabana en Malecón Tajamar, el año pasado.Ex director de la Casa de la Cultura de Cancún y del Planetario Ka Yok, produjo durante 18 años el programa, para Radio UNAM.