¿En verdad los plátanos son radiactivos?

Los plátanos en realidad sí emiten radiación, pero la energía radiactiva que emanan no es peligrosa.Esto es porque el plátano es rico en potasio (hay 400 miligramos de este elemento por cada 100 gramos de fruta), mineral presente en diversos isótopos, uno de ellos el potasio K40, fuente de radiactividad de baja intensidad, indica Muy Interesante Del potasio total contenido en cada pieza de banana, hay 0.0117% del mencionado isótopo. Aunque es una cantidad reducida, en ocasiones llega a activar los detectores de radiación en los aeropuertos.Otros alimentos, como las nueces, papas y semillas de girasol, también contienen potasio K40. Éste no es dañino para el humano porque el cuerpo no lo acumula; tiene la capacidad de eliminar el exceso de tal mineral cuando ha obtenido la cantidad suficiente.Además Los plátanos también son útiles en el tratamiento de numerosas dolencias, son conocidos por ayudar o sanar completamente úlceras, anemia, presión arterial alta, acidez estomacal, depresión, estreñimiento, y en algunos casos, de ansiedad. También pueden aliviar los síntomas premenstruales, resacas, y pueden agudizar tu mente.