Una cerveza al día reduce el riesgo de muerte prematura

(Tomada de la Red)

Beber alcohol moderadamente parece formar parte del elixir que alarga nuestra esperanza de vida. Así, un vaso de vino tinto o una cerveza al día pueden ayudarnos a vivir más tiempo, según las conclusiones de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Shandong (China).Los expertos analizaron los datos de 333.247 participantes, obtenidos a través de las encuestas de las Entrevistas Nacionales de Salud efectuadas desde 1997 a 2009. Los voluntarios tuvieron que responder acerca de la frecuencia y del consumo de alcohol ( vino y cerveza). La intención de los investigadores era examinar la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de mortalidad por cualquier causa.Basados en sus patrones de consumo, los participantes fueron divididos en seis grupos: abstinentes, bebedores poco frecuentes, ex bebedores y bebedores algo frecuentes (menos de tres bebidas por semana), bebedores moderados (más de tres bebidas por semana y menos de 14 para los hombres o 7 para las mujeres) o grandes bebedores (más de 14 bebidas por semana para los hombres o 7 a la semana para las mujeres).Los resultados determinaron que el consumo ligero o moderado de alcohol podía tener efectos "protectores" para la salud y reducir el riesgo de morir joven, indica Muy Interesante Según los expertos, estos datos demuestran que para la mayoría de las personas, los beneficios generales de beber ligeramente "compensan claramente" sus posibles efectos negativos."Nuestra investigación muestra que beber de forma ligera a moderada puede tener algunos efectos protectores contra las enfermedades cardiovasculares. Existe un delicado equilibrio entre los efectos benéficos y perjudiciales del consumo de alcohol, que debe enfatizarse en los consumidores y los pacientes", aclara Bo Xi, líder del trabajo.Durante los años del estudio, 34.754 participantes murieron; 8.947 muertes fueron específicas de enfermedades cardiovasculares, y 8.427 causadas por cáncer.Los investigadores encontraron que los hombres que bebían mucho (clasificados como grandes bebedores) tenían un 25% más de riesgo de mortalidad por cualquier causa y un aumento del 67% en la mortalidad por cáncer. En las mujeres no hubo un aumento significativo.El consumo moderado de alcohol fue asociado a un 13% y un 25% menos de riesgo de mortalidad por todas las causas (hombres y mujeres respectivamente), y un 21%y un 34% de disminución del riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, en hombres y en mujeres respectivamente. Beber de forma ligera obtuvo similares resultados en ambos sexos."Hemos tomado rigurosos enfoques estadísticos para abordar los temas aportados en estudios anteriores. Existe una relación en forma de J entre el consumo de alcohol y la mortalidad, y los bebedores deben beber con conciencia", aclara Sreenivas Veeranki, coautor del trabajo.Y es que los hallazgos demuestran los posibles beneficios de la ingesta moderada de cerveza o vino, pero no por ello los adultos más jóvenes deberían esperar un beneficio considerable de beber moderadamente, enfatizan los autores.