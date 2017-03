Papel que averigua el grupo sanguíneo en segundos

(Tomada de la Red)

A, B, AB o O: ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre? Conocer nuestro grupo sanguíneo conforma una información esencial si alguna vez necesitamos una transfusión de sangre; porque la sangre no compatible puede disparar las alarmas del sistema inmunológico y a veces conducir a la muerte.



Sin embargo, actualmente -por los métodos convencionales- se tarda entre 10 y 20 minutos en verificar el tipo de sangre, sin incluir el tiempo que se tarda en transportar la sangre a un laboratorio.



Ahora, tenemos un nuevo método fácil y rápido que puede acabar con las esperas y ser efectivo en emergencias. Un equipo de científicos de la Third Military Medical University en Chongqing (China) ha creado una prueba en papel que identifica el grupo sanguíneo con solo unas gotas de sangre (y sin el empleo de una centrifugadora).



¿Cómo funciona este papel? Los expertos aprovecharon las reacciones químicas entre las proteínas del suero sanguíneo y el tinte verde de bromocreosol -un indicador orgánico para la valoración ácido-base- (básicamente un colorante que interactúa con la sangre) que se encuentra fácilmente disponible.



Entonces, pusieron una pequeña muestra en una tira de prueba con anticuerpos que reconocían diferentes marcadores de tipo sanguíneo, los antígenos.



El resultado fue realmente clarificador: la tira de papel aparecía en color verde azulado si un antígeno de un grupo sanguíneo concreto se encontraba en la muestra y en color marrón si no lo estaba. En apenas 2 minutos, también se pudieron identificar múltiples tipos de sangre rara.



Funcionamiento del papel



En general, el dispositivo tiene apariencia de un termómetro largo con dos extremos. En el extremo izquierdo, se coloca una solución con el anticuerpo A y en el extremo derecho se colocaría una solución con el anticuerpo B. Luego se pondría una gota de sangre en el centro, seguida por una gota del colorante.



La solución se desplazaría por el papel y alcanzaría ambas soluciones de anticuerpos. Si el tipo sanguíneo es A, entonces la solución de la izquierda se volvería marrón, y la solución correcta se convertiría en tricolor. Si el tipo sanguíneo fuera B, al revés.



Si fuera de tipo AB, en el que ambos antígenos se encuentran en los glóbulos rojos, se convertirían ambas soluciones con el color verde azulado, y si fuera de tipo O, sin antígenos en absoluto, se convertirían ambas soluciones o extremos en color marrón.



El cambio de color ocurre en 30 segundos, que es mucho más rápido que las pruebas tradicionales, que tardan horas o días en un laboratorio.



Los investigadores analizaron 3.550 muestras de sangre y tuvieron una tasa de precisión de 99,9%. Además, debido a que el resultado se basa en un simple cambio de color es idóneo para actuar rápido en casos de emergencia.