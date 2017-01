Ahora podrás ver tormentas solares en tiempo real

(Tomada de la Red)

Científicos ahora tienen acceso a las imágenes en tiempo real más detalladas del Sol, gracias a una nueva actualización del telescopio solar de mayor resolución del mundo en el Big Bear Solar Observatory (BBSO) de California.Gracias a ésta tecnología será más fácil para los investigadores estudiar una visión más amplia de la actividad solar, algo crucial para nuestra comprensión de eventos poderosos como las tormentas solares, que pueden tener un efecto devastador en nuestra tecnología de satélites y comunicaciones."Para comprender las dinámicas fundamentales del Sol, como el origen de las tormentas solares, necesitamos recopilar datos de un campo de visión tan amplio como sea posible", asegura el físico Philip Goode del New Jersey Institute of Technology.Para captar una perspectiva más amplia de este tipo de actividad solar, el equipo de Goode - incluyendo investigadores del National Solar Observatory (NSO) y el Instituto Kiepenheuer de Física Solar en Alemania - trabajó durante más de una década en lo que se llama óptica adaptativa multi- O MCAO.El dispositivo MCAO consta de tres espejos que cambian de forma para corregir las distorsiones atmosféricas de la Tierra de las ondas luminosas entrantes. Cuando la luz del Sol entra en la atmósfera de la Tierra, encuentra flujos de aire turbulentos que pueden desdibujar nuestras observaciones, de la misma manera que los vapores de escape calientes pueden crear una turbiedad sobre la superficie de una carretera.Ese efecto es causado por masas de aire a diferentes temperaturas, lo que distorsiona la forma en que la luz se propaga a través de la atmósfera.Es la misma razón por la que las estrellas parecen brillar al ojo humano, y es algo que los telescopios convencionales no pueden compensar fácilmente.Las cámaras del dispositivo MCAO son extremadamente rápidas, y operan a 2,000 cuadros por segundo.Al analizar las imágenes simultáneamente, el sistema corrige de manera efectiva las distorsiones de luz y produce una visión en tiempo real corregida de la actividad solar que es tres veces más amplia que las observaciones anteriores.