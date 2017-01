10 años de iPhone

(Tomada de la Red)

El nacimiento del iPhoneEl inicio del éxito del iPhone hay que localizarlo en el evento Macworld 2007 en San Francisco (EE. UU.). En ese momento, el visionario Steve Jobs presentó el mundo al iPhone: un revolucionario teléfono móvil que actualmente cuenta con más de mil millones de unidades vendidas en todo el mundo. El iPhone inspiró nuevos productos, incluyendo el iPad y el Apple Watch, junto con millones de aplicaciones que se han convertido en esenciales para nuestra vida cotidiana.Características del iPhone originalEl primer iPhone hacía fotos de 2 megapíxeles con una resolución de 1,600 x 1,200 píxeles; no incluía las opciones actuales de modo retrato, no hacía selfies ni capturaba vídeo. Pero sí tenía pantalla táctil, una interfaz muy agradable y sencilla y la posibilidad de navegar en internet. Todo ello lo convirtieron en objeto de deseo de los fans de lo último en tecnología. Salió a la venta en todo el mundo el 11 de julio de 2008 y la revista Time lo nombró invento del año 2007. Dejó de recibir actualizaciones en 2010.Curiosidades del iPhone 1Los principales competidores del iPhone classic o iPhone original eran el Treo 700p y la BlackBerry 8800. Pese a ello, las especificaciones técnicas barrían por completo estas opciones.El primer iPhone no contaba con App Store, por lo que solo se podían utilizar las aplicaciones preinstaladas.El fondo de pantalla era negro y no podía cambiarse.Hacía falta un ordenador para poder configurar el iPhone. Tardarían 5 años más en cambiar este proceso.No se podía escribir en horizontal, unicamente en vertical.Llegó el iPhone 3GEl iPhone 3G formó parte de la segunda generación de smartphones iPhone, cuya presentación tuvo lugar el 9 de junio de 2008 en el WWDC 2008 en San Francisco. Poco después llegaría el iPhone 3GS (el 8 de junio de 2009), cuya novedad principal fue que era hasta dos veces más rápido que el modelo anterior.Hola, IPhone 4Llegamos a la cuarta generación. El 24 de junio de 2010 Apple presentaría en sociedad al iPhone 4, que vendría abanderado por un cambio de diseño, mucho más cuadrado y con una carcasa más resistente, de cristal. El iPhone 4 incorpora por primera vez la cámara frontal en calidad VGA, todo un descubrimiento para los usuarios. Dejó de recibir actualizaciones el 17 de septiembre de 2014Nos topamos con el iPhone 4SEl presidente de Apple, Tim Cook, es en este caso el que presenta el iPhone 4S el 4 de octubre de 2011 (el 5 de octubre de 2011 le daríamos el último adiós a Steve Jobs). Nos topamos con mejoras en el hardware, y la posibilidad de contar con 64 GB deLa saga de los iPhone5El iPhone 5 fue presentado el 12 de septiembre de 2012 con una pantalla de cuatro pulgadas, y que además permitía visualizar vídeos en HD (así como conexión 4G). Después llegaron el iPhone 5C con una carcasa trasera de policarbonato en lugar del aluminio y el iPhone 5S -presentados el 10 de septiembre de 2013-. Este último incorporaba el sensor de huellas dactilares Touch ID y el chip A7. Como curiosidad, se vendieron 5 millones de iPhone 5 en los primeros días en el mercado.La presentación del iPhone 6 y 6 PlusViajamos ahora al 9 de septiembre de 2014. El iPhone 6 y el 6 Plus hacen acto de presencia, con un estilo más redondeado y mucho más finos. Los iPhone 6S y 6S Plus fueron presentados el 9 de septiembre de 2015, anunciando la introducción de 2 GB de memoria RAM y la tecnología 3D Touch.Todo ha cambiado10 años después, el iPhone provocó un cambio social. Siempre estamos conectados, ya sea para trabajar, para hablar con nuestros amigos o seres queridos. El iPhone es nuestro constante compañero que nos permite escapar de la realidad gracias a los juegos móviles Final Fantasy, Pathfinder o Hearthstone, o a la biblioteca mundial de archivos digitalizados de Música... Los móviles nos ayudan a encontrar y a construir comunidades y el iPhone y todos los dispositivos que ha inspirado esta última década desde su creación han ido más allá de lo que nos imaginábamos.El último iPhoneApple presentaba a primeros de septiembre de 2016 su iPhone 7. El nuevo modelo con el que la compañía de la manzana ha intentado remontar el vuelo tendría grabación de vídeo en 4K a 30 f/s, así como 10809 HD y 720p HD con estabilización óptica de imagen para vídeo, una pantalla de 4,7 pulgadas y una resolución de 750x1334 píxeles (la misma que el iPhone 6s), más capacidad de almacenamiento y una cámara de nada más y nada menos que 12 megapíxeles (10 más que el iPhone original), entre otras cualidades. Pese a todo, las impresiones generales hablan de cierta decepción por su falta de innovación.¿iPhone 8?El iPhone 8 representaría el smartphone de Apple del décimo aniversario. Para conmemorar esta exitosa década y para provocar otra revolución en la industria -o ese es su deseo- respecto a su relativo fracaso con el iPhone 7, uno de los rumores más recurrentes expone que la pantalla sería OLED curva o flexible, con un estilo muy vanguardista, tal y como Samsung ha hecho con sus modelos Galaxy Edge y que han tenido gran acogida por parte del público. ¿Lo tendremos en rojo? Lo sabremos de aquí a septiembre de 2017.