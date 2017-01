¿Por qué escribir un e-mail los lunes no es una buena idea?

(Tomada de la Red)

Los lunes son el peor día de la semana, y no es porque suene la alarma y queramos desaparecer de la Tierra, o porque nos quedan cinco largos días para que llegue el fin de semana y podamos desconectar. Además de todo eso, el lunes es el peor día para escribir un e-mail, según afirma un estudio realizado por Bloomberg, una empresa que se encarga del rendimiento de los correos electrónicos.



Según este estudio, que analizó 250 mil mensajes enviados por la red, el lunes es el día que más fallos se cometen, motivo suficiente para no recibir un feedback. Fallos ortográficos o textos demasiado cortos o largos en el asunto pueden tener consecuencias: cuantos más errores tenga un asunto en un e-mail, menos probabilidad habrá de recibir una respuesta.



Las conclusiones del estudio fueron las siguientes: los e-mails sin ningún error en el asunto recibieron una respuesta del 34 %, mientras que en aquellos asuntos que tenían alguna falta el porcentaje de respuesta bajaba a un 29 %.



Pero además de las faltas ortográficas y la longitud del asunto, uno de los errores más importantes que pocos receptores perdonan (y menos un lunes) es empezar la primera letra de una frase en minúscula.



Por otro lado, la probabilidad de que alguien conteste a tu e-mail un lunes es baja, no solo por las faltas que pueda tener ese e-mail, sino por el humor con el que muchos iniciamos la semana. Conforme pasan los días, las posibilidades de escribir correctamente y de que te contesten son más altas, sobre todo durante el fin de semana (sábados y domingos).



En resumidas cuentas, las prisas nunca fueron buenas, por lo que debes dedicarle más tiempo a revisar la ortografía, comprobar que el mensaje sea claro y conciso, que el asunto contenga entre tres o cuatro palabras y que el contenido exprese algún sentimiento positivo.