Nuevo Android... ¿Oragina?

Aunque hasta el momento no hemos visto nombres Android de bebidas, sabemos que la compañía del buscador lanzará próximamente la nueva versión de su sistema operativo para móviles, el cual actualmente es conocido como Android O, y contará con novedades como los iconos adaptativos, los nuevos canales de notificaciones entre otros.



Sin embargo, sigue siendo un misterio cual será el nombre final del sistema operativo.



De acuerdo con el portal The Verge, un presunto empleado de las tiendas Best Buy les compartió información acerca de algunos materiales de capacitación del Moto E4 Plus.



Entre esa información, el empleado se refiere a la nueva versión de Android como "Orangina", nombre de un refresco sabor naranja elaborado por Dr. Pepper Snapple Group y que es muy conocido en Francia.



Asimismo, el portal tecnológico destacó que en julio pasado Hiroshi Lockheimer, vicepresidente de Android, publicó en Twitter una fotografía con una alusión a la bebida.



