EU busca renovar su comando cibernético

WASHINGTON D.C. (AP )

Después de meses de retraso, el gobierno del presidente Donald Trump está finalizando los planes para renovar el comando militar especializado en operaciones cibernéticas defensivas y ofensivas, con la esperanza de intensificar la capacidad de Estados Unidos para librar una guerra en internet contra el grupo Estado Islámico y otros enemigos.



Según los planes, el llamado Comando Cibernético de Estados Unidos se separará de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés).



Los detalles todavía se están afinando, pero las autoridades creen que habrá una decisión y un anuncio en las semanas próximas. Los funcionarios que dieron la información pidieron no ser identificados, pues no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el asunto.



Dijeron que el objetivo es darle más autonomía al Comando Cibernético, liberándolo de cualquier restricción que se derive de trabajar junto a la NSA, que es responsable de monitorear y recolectar información telefónica, de internet y otros datos de inteligencia de todo el mundo. Esa responsabilidad puede interferir a veces con las operaciones militares contra fuerzas enemigas.



Crear un cibercomando militar independiente pondrá la lucha en internet en el mismo plano que los espacios más tradicionales de batalla en tierra, aire, mar y el espacio.



Los funcionarios dijeron que la medida refleja la creciente amenaza de ataques cibernéticos e intrusiones maliciosas de otros gobiernos, grupos terroristas y hackers. Estados Unidos enfrenta temores cada vez mayores sobre hackers rusos tras los intentos de Moscú de entrometerse en las elecciones estadounidenses de 2016.



Estados Unidos ha operado silenciosamente en el ciberespacio, usándolo para recopilar información, sabotear redes enemigas y ayudar a las misiones militares convencionales, pero a medida que otras naciones y enemigos expanden el uso de los ataques y el espionaje a través de internet, Washington está decidido a mejorar su capacidad para incorporar las operaciones cibernéticas en sus combates cotidianos.



Los expertos dijeron que el nuevo cibercomando necesitará tiempo para asentarse.



Una escisión del cibercomando “en este momento creo que es inevitable, pero está en una trayectoria de vuelo muy lenta", opinó Jim Lewis, experto en ciberseguridad del Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales). Sin embargo, añadió, “una nueva entidad no va a ser capaz de duplicar las capacidades de la NSA”.



La NSA, por ejemplo, cuenta con 300 de los principales matemáticos del país “y una supercomputadora gigantesca”, agregó Lewis. “Cosas como esta son difíciles de duplicar”.



Agregó, sin embargo, que con el paso del tiempo Estados Unidos ha utilizado cada vez más el ciberespacio, reforzando el argumento para separar al cibercomando de la NSA.