Premian a ingenieros de la UNAM por innovación tecnológica

(SUN)

Adrián Cordero Ibarra y Jorge Pérez Gavilán, egresados de las licenciaturas de Ingeniería Química e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respectivamente, obtuvieron el “Reconocimiento InnovaUNAM” 2016, por tener un crecimiento de casi 150% en los últimos 12 meses en su empresa Tubepol.



Ello, por haber desarrollado tecnología para reparar ductos que ya cumplieron su vida útil, sin necesidad de excavar, generar tráfico y provocar el cierre de calles o comercios.



La máxima casa de estudios del país informó que el tipo de tubería que ofrecen los jóvenes es polimérica curada en sitio (TPCS), la cual constituyeron, planearon y desarrollaron con apoyo del Sistema de Incubadoras de Empresas InnovaUNAM, del que se graduaron hace unas semanas.



“Creamos una tubería nueva dentro de la que está dañada y garantizamos 50 años de vida útil. Es hermética y con resistencia estructural e hidráulica. Primero, hacemos una inspección al conducto para ver las condiciones en las que se encuentra; luego, colocamos un fieltro poliéster impregnado con una resina epóxica, que es prácticamente como un globo que se infla dentro de la tubería; después, mediante calor, se polimeriza con resina”, comentó Cordero Ibarra.



El galardonado explicó que la reparación de las tuberías se realiza en poco tiempo, por lo que en menos de 24 horas se pueden rehabilitar 100 metros de tuberías de todos los diámetros comerciales, desde cuatro hasta 72 pulgadas.



Agregó que desde hace 40-45 años, en Europa y Estados Unidos se utiliza una metodología similar; sin embargo, los egresados de la UNAM desarrollaron el 100& de la tecnología que usan y los materiales, lo que les permite tener un costo competitivo y tiempos de respuesta rápidos. En ello también contaron con apoyo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional.



Relató que a mediados de 2013 tuvieron su primera venta al rehabilitar infraestructura del Grupo Ángeles, y desde entonces no han parado. Entre sus clientes están empresas y organismos como Condumex, Caminos y Puentes Federales (Capufe), y pronto realizarán obras para Petróleos Mexicanos (Pemex).



La empresa Tubepol ha generado 12 empleos de manera permanente, pero dependiendo del tamaño y duración del proyecto que atienden, han llegado a contratar hasta 60 personas.



Los universitarios se conocieron cuando trabajaban en la rehabilitación de tuberías y detectaron la necesidad de usar en el país la denominada ‘curada en sitio’. En una “Semana del Emprendedor” se acercaron al stand del Sistema de Incubadoras de Empresas InnovaUNAM, en donde por más de dos años les brindaron información y los guiaron para materializar su idea.



Hoy Adrián Cordero Ibarra y Jorge Pérez Gavilán buscan que esta tecnología sea más conocida y utilizada.



“Siempre hay que creer que puedes hacerlo. Muchas veces puedes fallar, tener errores, equivocarte, pero lo que no se vale es no intentarlo por miedo”, manifestó el universitario.