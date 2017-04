5 apps para tener unas vacaciones perfectas

(SUN)

Descanso, relajación, diversión… esto es lo que siempre buscamos en nuestras vacaciones, sin embargo, en ocasiones este periodo suele convertirse en un momento de frustración cuando ocurren eventualidades.



Para que no te preocupes y mejor te dediques a disfrutar de estos días bien merecidos; es por ello que nosotras y Alcatel hemos seleccionado las 5 mejores apps para que organices y planees cada detalle de tus vacaciones ideales ahora que se acerca Semana Santa:



TripAdvisor: es una de las apps más populares entre los viajeros de todo el mundo, recopila información de las tarifas aéreas más económicas, así como de hoteles y restaurantes organizados por estilo y rangos de precios. Además incluye opiniones, fotos y mapas de otras personas que compartieron su experiencia.



HotelTonight: sin duda la elección de un hotel siempre es una prioridad, por ello esta app ofrece una selección de los mejores hoteles y sus promociones de descuentos al instante. Con ello te garantizan la reserva de tu habitación con el mejor precio y calidad, en sólo 10 segundos.



The Weather Channel: ¡Qué el clima no te tome por sorpresa! Con esta app podrás consultar pronósticos, condiciones meteorológicas y mapas del tiempo actualizados sin importar cuándo o dónde te encuentres. Asimismo, ofrece alertas personalizadas en tiempo real, con ello podrás preparar tus outfits sin problema.



Citymapper: visitar una nueva ciudad siempre es un desafío, por lo que esta app será tu aliado ideal para desplazarte a pie, auto o trasporte público como un experto; cuenta con mapas de las ciudades más importantes del mundo y te permite crear rutas inteligentes para llegar a tiempo a todos tus destinos.



Journi: esta divertida app permite llevar un registro de tus viajes con contenido multimedia, al estilo de un diario, para compartir en redes sociales. Cabe destacar que funciona sin conexión y se actualiza automáticamente para que siempre puedas guardar todas tus experiencias.



Con estas aplicaciones, estás listo para comenzar tus vacaciones y vivir momentos inolvidables en compañía de tus seres queridos. Para aprovechar estas herramientas.