Samsung presenta sus nuevos televisores QLED

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Samsung Electronics presentó todos los detalles sobre su nueva línea premium de TVs QLED y The Frame, en un evento de lanzamiento global que tuvo lugar en el icónico Museo de Louvre en París, demostrando una vez más su liderazgo en definir el futuro del entretenimiento para el hogar a través de la última tecnología.



“En Samsung nos esforzamos siempre por ir un paso adelante y contar con la tecnología más avanzada para proporcionar a nuestros clientes experiencias incomparables de ver la TV, así como diseños vanguardistas que complementan sus vidas cotidianas”, dijo HS Kim, presidente del Negocio de Visual Displays en Samsung Electronics.



“Con calidad de imagen, diseño y características inteligentes de última generación, nuestra línea de 2017 está marcando el comienzo de una nueva era para la televisión”.



Samsung eligió a París, “La Ciudad de Luces”, para presentar la poderosa “TV de Luz”, un nombre dado a la TV QLED por la experiencia visual que brinda, gracias a sus excelentes niveles de brillo.



El Carrousel du Louvre, debajo del Museo de Louvre conocido por su historia rica en arte y cultura también permitió destacar el enfoque de Samsung sobre el concepto televisivo como un estilo de vida, representado por dos obras de arte: la TV QLED y The Frame.



Los nuevos televisores QLED fueron diseñadas por Samsung con el consumidor en mente y con el enfoque de abordar tres principales necesidades del consumidor actual, cuyas soluciones han sido nombradas como Q Picture, Q Smart y Q Style.



Una vez más, Samsung trabajó con Yves Behar, reconocido diseñador suizo, para crear la innovadora TV, The Frame, y ofrecer a los consumidores una elegante obra maestra que otorga armonía y sofisticación a cualquier hogar.



Q Picture: Combinación de luz y color



La recientemente anunciada TV QLED cuenta con la tecnología Quantum Dot a un nivel aún más alto, con avances en eficiencia de luz, estabilidad y un espectro de colores más amplio.



Con los nuevos quantum dots de metal, la TV QLED cubre de manera excepcional los principales aspectos de calidad de imagen, incluyendo el ángulo de ver la TV, volumen de color, brillo y contraste intenso.



La TV QLED expresa cada color con precisión y logra un volumen de color al 100 por ciento – el más alto en el mercado hoy en día, característica que le permitió ser acreditada por Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), una de las mayores asociaciones técnico-científicas de Europa.



Además, los niveles de negro profundo y el contraste intenso de la TV QLED proporcionan una experiencia excepcional al ver la TV, independientemente de la iluminación del lugar.



Además, la funcionalidad avanzada HDR 1500 de la TV QLED permite que los usuarios vean cada detalle oculto del modo en que se debía ver, sin pérdida o distorsión del color.



Q Smart:



Elevando la experiencia del entretenimiento para el hogar

Otra de las innovaciones presentadas corresponde a la ampliación del Smart Hub de Samsung, para ofrecer una experiencia aún más intuitiva y unificada a través de la TV QLED.



De igual modo, el One Remote Control (un solo control remoto) es ahora compatible con más dispositivos y ofrece la opción de control por voz, sumado al resto de características de las televisiones inteligentes.



Todo esto, combinado con la última Smart View App (aplicación de visualización Inteligente) disponible en los dispositivos móviles desarrollados por Android o iOS con la que los usuarios podrán disfrutar de su Smart Hub personalizado.



Sumado a esto, el servicio TV Plus ofrece la más fácil y rápida forma de buscar, comprar y ver las últimas películas y entretenimiento 4K. Así, el nuevo servicio de Música también ofrece una fácil búsqueda e identificación de canciones escuchadas en el fondo de los programas de TV y de las películas.



Q Style:



Diseñado para servir cada estilo de vida

Este año, Samsung presentó nuevos elementos de diseño que pueden servir en cualquier hogar independientemente de la estética o disposición del interior.



Uno de ellos es el nuevo cable de Conexión Invisible, que llega para acabar con los horrorosos cables enredados y el desorden que aparentan, con un único sistema refinado de cables.



Ahora, los consumidores pueden diseñar su espacio a su gusto con un único cable óptico que reúne todos los dispositivos, recuperando el espacio de la sala de estar, anteriormente ocupado por decodificadores y numerosos dispositivos externos.



Samsung también presentó el No Gap Wall-mount (soporte de pared sin huecos) que permite empotrar la TV en la pared, con un proceso de instalación de 15 minutos.



Para aquellos que no desean montar su TV de esta manera, también hay toda una gama de soportes para TV de Samsung. Por otro lado, diseñado como un caballete, el Studio Stand es un accesorio idóneo para cualquier espacio de vivienda inspirado por un artista, y con el Gravity Stand, el usuario podrá girar la TV fácilmente y ver la TV de forma óptima desde cualquier ángulo.



The Frame: Una nueva forma de ver la TV



Continuando su enfoque en el diseño premium, Samsung anunció más detalles en relación con su última innovación The Frame.



Presentado en un avance en CES 2017. Basado en la nueva tecnología innovadora, The Frame parece un marco colgado en una pared cuando el “Modo Arte” está encendido.



En lugar de disiparse al negro como una TV convencional, este monitor se transforma en una obra de arte, permitiendo que los usuarios elijan las obras de arte digitales que más van con su hogar.



Con más de 100 obras de arte en 10 diferentes categorías para elegir incluyendo paisaje, arquitectura, vida salvaje, acción, dibujo y mucho más The Frame complacerá cada preferencia de diseño, sin importar cuál sea.



Y, combinado con numerosas opciones para diseños artísticos y colores, así como opciones de accesorios personalizables incluyendo biseles intercambiables y un Studio Stand como opcional, esto complementa verdaderamente la armonía de cualquier hogar.



Además, The Frame está equipado con los nuevos accesorios: Conexión Invisible (Invisible Connection) y soporte de pared sin hueco (No Gap Wall-mount), permitiendo su colocación en cualquier lugar, porque puede combinarse perfectamente en cualquier espacio sin cables innecesarios.