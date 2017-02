Supermercado sueco ensaya etiquetas láser en vegetales

MALMO, Suecia. (AP)

La alta tecnología ha llegado a la sección de verduras de algunos supermercados suecos, donde marcas con láser han reemplazado a las etiquetas en aguacates y batatas.



La cadena sueca de supermercados ICA empezó a ensayar en diciembre la "marcación natural", un proceso que emplea láser de dióxido de carbono de baja energía para quitar el pigmento de la capa exterior de frutas y verduras.



El rayo láser crea estampas similares a tatuajes en este caso, el nombre, país de origen y número de código del producto, similares a la manera como un hierro candente marca el ganado.



Si el ensayo resulta positivo, ICA piensa reducir las etiquetas con las que actualmente identifica los productos orgánicos en sus 1.350 locales de venta en Suecia.



"Es una nueva técnica, buscamos una manera más inteligente de marcar nuestros productos porque creemos que tenemos demasiado material plástico innecesario o material de envase en ellos", dijo el gerente para frutas y verduras de la cadena, Peter Hagg.



ICA decidió empezar por la batata (camote) y el aguacate porque sus cáscaras no se consumen y los adhesivos con las marcas se suelen despegar. Pero el brócoli y la berenjena podrían ser los próximos.



En los próximos meses, la cadena piensa ensayar la marcación con láser de melones y algunos productos de cáscara comestible para evaluar la reacción de los consumidores. Hagg asegura que la marcación con láser no afecta negativamente los productos.



"Es muy delicada. Dado que la marca no atraviesa la cáscara, no afecta la calidad ni el sabor del producto", aseguró.



La etiquetación con láser se utiliza en Australia y Nueva Zelanda desde 2009. La Unión Europea la aprobó en 2013, según Eosta, un proveedor holandés de frutas y verduras que está ensayando la tecnología en Suecia, en sociedad con ICA.



No todos los productos vegetales permiten la etiquetación con láser. Los cítricos tienen la capacidad de curarse, y las marcas desaparecerían en cuestión de horas.



Y el empaque es deseable en otros productos porque extiende su duración en la estantería del mercado, dijo Hagg.