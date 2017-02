Limpiando la casa sin mover un dedo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Recuerdan esas películas que mostraban en los años 50 de cómo se veía el futuro con casas súper inteligentes que casi casi hacían todo por ti? O más adelante, cuando imaginábamos coches voladores y súper patinetas, ropa rara, viajes espaciales y razas alienígenas siendo ya nuestras amigas.



Bueno, lamentablemente con todo lo rápido que hemos avanzado no nos hemos dado cuenta que en realidad sí nos encontramos en el futuro y no nos habíamos dado cuenta.



Una de las cosillas que he descubierto es un pequeño aparato que la verdad está increíble, porque te quita una tarea bastante molesta y se ve bastante divertido, me refiero a Roomba 980 de iRobot.



Sí, un robot en tu casa. ¡Estamos en el futuro! Digo, tampoco crean que es un androide tremendo con forma de Robotina, no, nada que ver. Roomba 980 es como un disco que va girando alrededor de tu casa para limpiarla y realmente es entretenido ver cómo va por todos lados, y todo pequeñín ingeniándoselas para no golpearse contra los muebles.



Pero siguiendo con el tema, este pequeño es:



Inteligente:



Es el primer Roomba con navegación que se adapta al entorno y dispone de localización visual para limpiar hasta 2 horas seguidas, recargándose y reanudando, tantas veces como sea necesario, hasta limpiar todo el piso o una planta completa del hogar.



Simple:



La aplicación iRobot HOME permite al usuario controlar la Roomba 980 en cualquier momento y desde cualquier lugar.



Limpio:



El sistema de limpieza AeroForce con Carpet Boost detecta los pisos con alfombras proporciona el doble de potencia de limpieza, dónde más se necesita.



Sí les interesó Roomba 980 ya lo pueden adquirir, se encuentra en los principales puntos de venta alrededor de país como son Best Buy, Costco, Bed Bath and Beyond, Liverpool, Radioshack, Amazon y Lineo a un precio sugerido de venta de 19,999 pesos.



iRobot cuenta con una variedad de robots de limpieza que inician desde los 4,999 Pesos ajustándose así a todas las necesidades de los consumidores.