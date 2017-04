WikiLeaks revela Hive, otra arma secreta cibernética de la CIA

(Tomada de la Red)

Este viernes 14 de abril el portal de filtraciones WikiLeaks ha publicado seis documentos relacionados con el proyecto Hive, que forma parte de los sistemas de 'hacking' empleados por la CIA.Según WikiLeaks, Hive es un programa malicioso usado por la agencia de espionaje estadounidense para enviar información desde máquinas atacadas por la CIA y permite controlarlas para efectuar tareas específicas.Para ocultar la presencia de ese programa, el protocolo HTTPS (destinado a la comunicación segura en una red con conexión encriptada) usa "dominios encubiertos no sospechosos" para que víctimas del ataque no se den cuenta de la intervención de la CIA.WikiLeaks destaca que expertos y compañías de seguridad cibernética han detectado ese 'malware' con la ayuda de infraestructura informática similar, aunque no han podido relacionarlo con las operaciones de la CIA.El proyecto Hive fue creado por la Subdivisión de Desarrollo Integrado de la CIA. Este departamento es también responsable de proyectos revelados en el paquete de filtraciones 'Materia Oscura', que saca a la luz información sobre ataques de la agencia de espionaje contra programas de Apple.https://actualidad.rt.com/actualidad/235877-wikileaks-publicar-ultima-parte-entregas-vault7