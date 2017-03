Alemania: Proponen multar a redes sociales por contenidos

BERLIN, ALEMANIA.(AP)

El ministro de Justicia de Alemania, Heiko Mass, propuso el martes multar con hasta 50 millones de euros (53 millones de dólares) a sitios de redes sociales que no borren rápidamente contenido ilegal, como mensajes de odio o "noticias falsas" difamatorias.



El plan es un paso más del gobierno alemán para tratar de imponer estrictas leyes nacionales en contra de lo que fomente el arbitrario parloteo en línea.



Mass, miembro del Partido Social Demócrata de centro izquierda, dijo que las redes sociales han tomado pasos voluntarios para combatir delitos de odio, que han producido mejoras.



"Todavía no es suficiente", dijo Maas, citando una investigación que dijo indica que Twitter borra solo 1% del contenido ilegal reportado por usuarios, mientras que Facebook borra el 39%.



La propuesta requeriría que las empresas ofrezcan servicios todo el tiempo para que los usuarios reporten contenido ilegal, que tendría que ser borrado del sitio en un lapso de siete días.



Todas las copias del contenido también tendrían que ser borradas y las redes sociales tendrían que publicar un reporte trimestral explicando cómo resolvieron estas situaciones.



Los sitios también tendrían que designar a una persona encargada de las quejas, que podría enfrentar multas de hasta cinco millones de euros personalmente si la empresa no cumple con los estándares obligatorios.



Maas dijo que las medidas, que serán parte de una propuesta de ley a ser presentada en el Parlamento, no restringiría la libertad de expresión que ya existe en Alemania y no hay planes de crear una "comisión de la verdad" en contra de las llamadas noticias falsas.



Pero señaló que las noticias falsas podrían ser consideradas contenido ilegal "si constituye calumnia, difamación o libelo".