Apps gratis para quienes gustan de tomar fotografías

(Tomada de la Red)

Actualmente, con las cámaras de los smartphones se pueden conseguir resultados impresionantes.Los fabricantes de móviles saben que son, cada vez más, los usuarios que usan su teléfono para hacer fotografías, y de ahí sus esfuerzos por lanzar smartphones con cámaras potentes y con una gran calidad de imagen.La fotografía móvil ha evolucionado y ha dado lugar a la aparición de múltiples aplicaciones de fotografía, muchas de ellas imprescindibles ya, como el famoso Instagram.Por lo que te proponemos 10 apps gratis (editores y cámaras alternativas) que no deberías dejar de probar y disfrutar.Con Camera 360 podrás disponer en el móvil de funciones propias de una cámara de fotos profesional.Te encantará, sobre todo, su estabilizador de imagen y el sistema anti-vibración que se encarga de detectar si la imagen sale movida.Con estas dos características conseguirás grandes niveles de nitidez y precisión.Cuenta además con más de 200 filtros, con distintos modos de cámara: incluye cámara de fotos de carné, autorretratos, cámara fácil, de escenarios, cámara divertida, con inclinación/desplazamiento.Está disponible en Google Play y en la App Store.Este editor, propiedad de Adobe, nos permite aplicar efectos, colocar stickers, aplicar un ajuste automático, así como ajustes más avanzados como balances, brillos, temperaturas de color, etc.Nos ofrece la posibilidad incluso de hacer memes. Aviary es gratis, aunque ofrece compras integradas dentro de la aplicación. Se encuentra tanto en la Google Play como en la App Store.Se trata de una aplicación muy popular entre los fans de la fotografía.La gran cantidad de parámetros que ofrece hace que sea perfecta tanto para usuarios amateur como usuarios con nivel profesional. VSCO Cam nos permite retocar el brillo, el contraste, la exposición, la saturación, definición, temperatura, etc.Además podemos utilizar gran cantidad de filtros a los que también le podemos ajustar la intensidad. Esta aplicación se encuentra tanto en la tienda de Apple, en la AppStore, como en la Google Play de forma totalmente gratuita.Glitchr nos ofrece filtros que no encontramos en otras apps y que transforman por completo una fotografía sencilla.La convierten en poco más que una obra de arte. Los efectos que podemos aplicar tienen una estética retro, como de VHS, 3D, GameBoy o Spectrum. Glitchr es gratis y es exclusiva de Android.Si lo que quieres es crear collages de forma sencilla tu aplicación es Autodesk Pixlr.Este editor ofrece además filtros en tiempo real, así como la posibilidad de eliminar ojos rojos, blanquear los dientes de una persona, ajustar el tamaño de la imagen, girarla, añadir marcos, crear un desenfoque y corrección automática. Está disponible en las dos grandes tiendas de aplicaciones: App Store y Google Play.Esta es una aplicación que vale la pena, pero no esperes encontrar una gran cantidad de ajustes. Cuenta con 59 filtros y 66 texturas con los que darle ese toque diferente a tus fotografías.También tiene marcos disponibles para darle un aspecto retro. Cuando termines la edición te da la opción de elegir una resolución para guardarla y enviarla a tus redes sociales.Cámara FV-5 no es un editor de fotografías, sino una aplicación que nos permitirá hacer la fotografía perfecta para evitarnos el trabajo de tener que pasarla por un editor de imágenes.Esta aplicación explota las capacidades de la cámara de tu smartphone. Entre sus virtudes está la gran cantidad de funciones profesionales que incorpora, como la estética de una cámara DSLR.Te permitirá ajustar el ISO, el tiempo de exposición manual, los bloqueos de balances, tomar imágenes en formato RAW y enfocar de forma manual, entre otras muchas opciones. Está disponible en Google Play.Se trata, al igual que Cámara FV-5, de una aplicación que nos da más control sobre la cámara de nuestro smartphone.Ofrece también decenas de opciones. Entre ellas están los efectos y filtros en tiempo real, el enfoque, la exposición, los balances, el disparo con temporizador, así como la posibilidad de personalizar las acciones de los botones físicos, etc.Nos permite también crear collages, panorámicas, time lapse, e importar tus fotografías desde el carrete del móvil. Está disponible en Google Play,El editor nos permite retocar fotografías (también de forma automática), ajustar su perspectiva, volver a editarlas, aplicar filtros, efectos de desenfoque, colocar marcos, etc.Las posibilidades son casi infinitas y los resultados pueden llegar a ser de profesionales. Su efecto HDR ha sido uno de los que más éxito ha tenido. Está disponible tanto en Android como en iOS.Con más de 70 filtros y 50 marcos personalizables, Vignette te ofrece la posibilidad de hacer una foto con un estilo único.También se trata de una aplicación de cámara desde la cual podrás tomar tu fotografía, para luego, al momento, poder editarla. Su funcionamiento y su interfaz son muy sencillos.