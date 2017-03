Identifican galaxias 'Peter Pan' que no envejecen

(Tomada de la Red)

Un equipo de astrónomos ha descubierto nuevas radiogalaxias jóvenes y compactas, hasta duplicar el número de ellas que se conocían hasta ahora. Esto ayudará a comprender la relación entre estas fuentes de radio y sus edades, así como la naturaleza de las propias galaxias, ya que hay muchas más radiogalaxias jóvenes que viejas. "De momento no entendemos cómo evolucionan las radiogalaxias", explica Joseph Callingham, del Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON).





"Durante mucho tiempo hemos creído que todas las galaxias pequeñas se convertían en galaxias gigantes. Sin embargo, hemos encontrado demasiadas galaxias pequeñas en comparación con las grandes. Esto sugiere que puede que nunca alcancen la fase adulta".





En un sondeo con 90.000 radiogalaxias, los astrónomos identificaron entre ellas 1.500 compactas. "Estas galaxias compactas solían ser muy raras. Pero ahora hemos sido capaces de descubrir un gran número de casos nuevos. Esto nos permitirá empezar a estudiar las propiedades globales de estos objetos inusuales e importantes", según el profesor Bryan Gaensler, de la Universidad de Toronto.



Una radiogalaxia es una galaxia que brilla intensamente en longitudes de onda de radio. Un agujero negro supermasivo, normalmente con una masa equivalente a millones de Soles, alimenta su emisión de energía. El gas y el polvo caen al agujero negro, liberando enormes cantidades de energía. La energía se localiza en dos chorros de partículas que viajan en direcciones opuestas a casi la velocidad de la luz. Cuando los chorros atraviesan la galaxia generan cada uno su propio lóbulo o zona de radiación cuando interacciona con el gas galáctico.





Un modelo propuesto para explicar por qué no evolucionan las radiogalaxias compactas a radiogalaxias extensas indica que el gas de la galaxia es tan denso que impide que los chorros se alejen demasiado del agujero negro central. Es decir, se mantiene compacta a pesar de su edad. "Este estudio demuestra que es posible que un ambiente denso cerca del corazón de la galaxia detenga el crecimiento de la misma", dice Callingham.