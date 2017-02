Dubái planea contar con dron para pasajeros para julio

DUBÁI, Emiratos Árabes.(AP)

Dubái espera tener un dron de pasajeros que surque con regularidad el cielo de su futurística ciudad-estado en julio.



La llegada del EHang 184 de fabricación china que ya tuvo su debut en Dubái sobre el icónico hotel rascacielos Burj al-Arab ocurre mientras la ciudad emirato se asocia con otras compañías de punta en el ramo tecnológico, entre ellas Hyperloop One.



La duda es si el dron en forma oval y de cuatro patas puede realmente convertirse en una alternativa de transporte en esta ciudad de embotellamientos que ya cuenta con la línea del metro automatizada más larga del mundo.



Mattar al-Tayer, presidente de la Agencia de Caminos y Transportes de Dubái, anunció planes para volar el dron durante la Cumbre Mundial de Gobiernos. Hasta ahora, la mayoría consideraba la aeronave de ocho propulsores como otra curiosidad en un evento que considerado como un Davos en el desierto.



"Esto no es sólo un modelo", afirmó al-Tayer. "Realmente hemos probado este vehículo volando por los cielos de Dubái".



La nave puede transportar a un pasajero de un peso máximo de 100 kilos (220 libras) y un maletín pequeño. Después de colocarse un cinturón de seguridad similar a los de los autos, el pasajero elige el destino en una pantalla táctil ubicada frente al asiento y la aeronave vuela hacia el lugar de forma automática.



El dron, que cuenta con una batería para media hora y una distancia de hasta 50 kilómetros (31 millas), será monitoreado a distancia desde una sala de control en tierra.



Puede volar a una velocidad máxima de 160 kph (100 mph), pero las autoridades señalaron que sería operado normalmente a 100 kph (62 mph).



Al-Tayer dijo que el dron iniciaría sus operaciones en julio, pero no ofreció detalles.