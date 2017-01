¿Cuál es la diferencia entre un resfriado común y la gripe?

(Tomada de la Red)

Estar enfermo se siente horrible y asqueroso sin importar lo que te ha infectado, pero la distinción entre diferentes enfermedades podría ser crucial para su tratamiento y recuperación.No obstante, puede ser difícil para un ojo inexperto saber la diferencia entre dos enfermedades respiratorias: un resfriado común y la gripe o influenza.Aunque comparten muchas de las mismas características, la gripe es peor que un resfriado, con síntomas más intensos, dice el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de E.U.A. (CDC). La influenza puede venir con fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o nariz congestionada, dolores corporales, dolores de cabeza y fatiga.También viene con el riesgo de graves complicaciones de salud, como neumonía, infecciones bacterianas e inflamación en el corazón o el cerebro, en particular para las poblaciones más vulnerables como los que ya están gravemente enfermos de alguna u otra manera.Las complicaciones pueden volver mortal a la gripe: "La infección por el virus de la gripe del tracto respiratorio puede desencadenar en una respuesta inflamatoria extrema en el cuerpo y puede derivar en sepsis, la respuesta mortal del cuerpo a la infección", advierte el CDC. "La gripe también puede empeorar los problemas médicos crónicos", como el aumento de los ataques de asma.La influenza también puede causar vómitos y diarrea, más a menudo en los niños.Los resfriados suelen causar más síntomas nasales, dice el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, mientras que es más probable que la gripe venga acompañada con fiebre, fatiga y dolores musculares - "Una persona con gripe también puede tener secreción nasal y ser propenso a estornudos, pero éstos no son generalmente los síntomas definitorios de la influenza. " CNN explica que los dolores que marcan una gripe son señas de que "tu cuerpo está liberando químicos que ayudan a tus glóbulos blancos a luchar contra la infección". Sin embargo, sólo debes preocuparte si los dolores se tornan "incapacitantes".Otro signo puede ser el tiempo que tengas los síntomas. Scientific American explica que mientras que los resfriados y la gripe por lo general duran entre siete y 10 días, la gripe a veces puede permanecer alrededor de tres o cuatro semanas: "El virus de la gripe puede no estar allí, pero tienes síntomas mucho después de que se haya ido".Si bien es importante conocer los síntomas de estas diferentes enfermedades, es mejor no enfermarse en absoluto. Puedes protegerte lavando frecuentemente tus manos, entre otras precauciones.