Fans podrán ver Super Bowl desde perspectiva de jugadores

BOSTON, EU.(AP)

Para quienes siempre han querido conocer la perspectiva de Tom Brady ante la presión de la defensa, al buscar a un receptor libre... o cuando se cepilla los dientes por las mañanas, la transmisión delde este año podría complacerlos.Gracias a una tecnología de repeticiones de 360 grados llamada, los conductores de Fox TV podrán mostrar una jugada prácticamente desde cualquier lugar en el estadio minutos después de que la acción haya ocurrido.El giro alrededor y el sistema de zoomha sido usado en otros eventos deportivos entre ellos la, el Juego de Estrellas de Grandes Ligas y los Juegos Olímpicos pero esta será la primera vez que muestre la situación desde la perspectiva del atleta."La diferencia aquí es que uno podría ver literalmente lo que el jugador ve desde su sitio", declaró Zac Fields, un vicepresidente senior de tecnología gráfica e integración para Fox Sports Group."Es algo que la mayoría de nosotros nunca ha visto antes. La perspectiva que la mayoría de nosotros tiene en la televisión es realmente diferente a la que los jugadores ven en la cancha. Esta es la promesa de esta tecnología".Intel está presentando la nueva tecnología en el Super Bowl de este año, y la promueve con un comercial que incluirá a Brady en su vida cotidiana cuando despierta, hace el desayuno, se cepilla los dientes con el eslogan: "La repetición 360 de Intel hace que todo luzca épico". Mientras el quarterback de los Patriots devora un panqueque, la cámara gira en su eje hacia un nuevo ángulo y muestra las migajas caer de su boca.Y, si Nueva Inglaterra llega al Super Bowl del 5 de febrero en Houston, habrá aún más oportunidades de ver las cosas desde la perspectiva de Brady."Es algo con lo que los aficionados siempre habían soñado: '¿Qué ve Tom cuando lanza ese pase?''', señaló Jeff Hopper, gerente general de estrategia y mercadotecnia para el Intel Sports Group, a The Associated Press, antes del anuncio. "Todo mundo desea ser el jugador, ver lo que se siente verlo desde ese punto de vista".A fin de hacer posible el video "Sé el Jugador", Intel ha instalado 38 cámaras independientes de resolución 5K en un perímetro dentro del estadio NRG, creando lo que Hopper llama "una captura volumétrica de todo lo que está ocurriendo en la cancha".Las cámaras están conectadas por cinco millas de cables de fibra óptica a una sala especial de control, donde media docena de productores de Intel, que trabajan con uno de los conductores de la cadena Fox Sports, pueden seleccionar y crear un paquete de las repeticiones que serán usadas durante la transmisión.La cantidad masiva de datos aproximadamente de 1 terabyte por cada clip de 15 a 30 segundos lo que permite a los productores colocar una "cámara virtual" en cualquier lugar que lo deseen incluso dentro del casco de un jugador. (Versiones anteriores incluso jugaban al sobreponer la barra del casco en la pantalla, si bien esa idea aparentemente ha sido descartada).Tomará cerca de dos minutos producir los videoclips, lo que implica que no aún no esté listo para la repetición instantánea, pero podría, por ejemplo, estar disponible para mostrar un nuevo ángulo de un touchdown para cuando los equipos hayan conectado el punto extra o la patada de salida.En una entrevista en el barrio de Back Bay en Boston esta semana, Hopper dijo que podrían crearse hasta 20 repeticiones de formato "Sé el Jugador", si bien a final de cuentas Fox será el que decida cómo darle uso."Dependerá de la historia que uno esté tratando de contar", subrayó Fields. "No es algo que planeemos usar porque se trate de la novedad. Es una herramienta para contar algo, y así es como planeamos utilizarlo".Hopper visualiza un mundo deportivo en que todo aficionado pueda meterse de lleno en el juego a través de su teléfono o unas gafas de realidad virtual no sólo ver las tomas editadas por un productor televisivo sentado en un remolque al lado del estadio."Eso es bueno, creo que es interesante. Pero la naturaleza transformativa de lo que estamos trabajando es la siguiente:", explicó Hopper."Básicamente uno podrá estar en la cancha, con los jugadores los mejores jugadores del mundo sin importar el deporte que sea, ya sea fútbol, fútbol americano o cricket, lo que sea. Uno podrá participar en las acciones. No creo que uno pueda meterse de lleno más que esto".