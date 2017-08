La mariguana se asoció con la muerte por hipertensión

(Tomada de la Red)

El uso de mariguana se asoció con un triple riesgo de muerte por hipertensión, según una investigación publicada en el European Journal of Preventive Cardiology."Estamos dando pasos gigantes para legalizar la mariguana en los Estados Unidos, y las tasas de consumo de mariguana recreativa podrían aumentar sustancialmente como resultado", explicó la autora Barbara A Yankey, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Georgia.Sin embargo, hay poca investigación sobre el impacto del uso de mariguana en la mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, indica Muy Interesante En ausencia de datos longitudinales sobre el consumo de mariguana, los investigadores diseñaron un estudio retrospectivo de seguimiento de los participantes de la NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) de 20 años o más. En 2005-2006, se les preguntó a lo participantes si alguna vez habían consumido mariguana. Los que respondieron "sí" eran considerados usuarios de mariguana. Los participantes informaron la edad en la que probaron la mariguana por primera vez y esto se restaron de su edad actual para calcular la duración del uso.La información sobre el uso de mariguana se combinó con los datos de mortalidad en 2011 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Los investigadores estimaron las asociaciones de uso de mariguana y duración de uso, con muerte por hipertensión, enfermedades cardíacas y enfermedades cerebrovasculares, controlando el uso de cigarrillos y variables demográficas, incluyendo sexo, edad y etnia. La muerte por hipertensión incluía causas múltiples como la hipertensión primaria y la enfermedad renal hipertensiva.No hubo asociación entre el consumo de mariguana y la muerte por enfermedad cardíaca o enfermedad cerebrovascular.Esto no es sorprendente ya que la mariguana se sabe que tiene una serie de efectos sobre el sistema cardiovascular, ya que estimula el sistema nervioso simpático, la presión arterial y la demanda de oxígeno. Las salas de emergencia han informado casos de angina de pecho y ataques cardíacos después de fumar mariguana.Por otra parte el riesgo era mayor cuando los consumidores también fumaban tabaco.