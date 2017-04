Symantec: Software de ciberespionaje de la CIA, en 16 países

LONDRES, INGLATERRA.(AP)

Un software de ciberespionaje de la CIA dado a conocer por WikiLeaks ha sido vinculado con 40 operaciones de espionaje en 16 países, dijo el lunes la compañía se seguridad de computadoras Symantec.



En un mensaje de blog, Symantec Corp., basada en California, dijo que las herramientas reveladas en las recientes publicaciones de WikiLeaks han sido vinculadas con infiltraciones electrónicas de organizaciones internacionales, financieras, de energía y aeroespaciales en todo el mundo.



Al igual que muchas firmas de seguridad cibernética, Symantec depende de datos suministrados por sus clientes. El investigador Dick O'Brien declinó proveer más detalles, diciendo que hacerlo pudiera motivar conjeturas sobre la identidad de las personas y organizaciones involucradas.



"Solo diré que, en términos de regiones, la mayor región representada en términos de blancos de espionaje fue el Oriente Medio", dijo O'Brien en una entrevista telefónica.



La palabra CIA no aparece en el mensaje de Symantec, pero no hay dudas de que fue el origen de las herramientas de espionaje electrónico. Cuando WikiLeaks comenzó a publicarlas en marzo, el grupo ofreció una descripción inusualmente explícita de cómo había tomado las herramientas del Centro de Ciberinteligencia de la CIA. El gobierno estadounidense admitió la veracidad de la revelación.



O'Brien dijo que aunque Symantec no disputaba eso, atribuir las herramientas a un gobierno específico "está fuera de nuestra área de conocimientos".



Dijo que una de las herramientas fue descubierta cuando se instalaba en una computadora en Estados Unidos, tras lo cual se desinstaló casi de inmediato.



"Eso nos parece un accidente. Nuestra evaluación es que fue un error", dijo.