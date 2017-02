Un inquietante número de jóvenes están perdiendo la audición

(Tomada de la Red)

Antes de empezar a leer este artículo te tenemos una pregunta muy importante: ¿Cuántas veces a la semana experimentas un lapso de silencio? Estamos seguros que más del 50% de las personas que están leyendo esto no lo hacen seguido. Entre el ruido de la ciudad, los auriculares en la oficina, la televisión y todo lo que nos rodea es ridículamente difícil tener un momento de silencio total.





Un informe publicado en CDC y destacado por el Washington Post, asegura que nuestras vidas son muy ruidosas, tan ruidosas que un número desconcertantemente alto de jóvenes alrededor del mundo está perdiendo su oído antes de la vejez.





El informe analizó los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES), recopilando información de personas entre 20 y 69 años. Los hallazgos fueron dos: En primer lugar, un grupo significativo de personas están sufriendo de algún grado de pérdida de la audición, y segundo, somos bastante malos en saber cuando nos sucede.



“Una cuarta parte de las personas de entre 20 y 69 años sufrían algún déficit auditivo, a pesar de que la gran mayoría de las personas en el estudio afirmó tener una buena o excelente audición.” Aseguró Washington Post.





Investigadores descubrieron que el 24 % de los adultos tenían "muescas audiométricas" -un deterioro en el sonido suave - en uno o ambos oídos ... El hallazgo más sorprendente de la revisión fue que el 53% de esas personas dijeron que no tenían ninguna exposición regular a ruido fuerte en el trabajo. Eso significa que la pérdida de audición fue causada por otros factores ambientales, incluyendo escuchar música a través de auriculares con el volumen demasiado alto.



Esta última parte ayuda a explicar otro hallazgo sorprendente: La pérdida de la audición empieza mucho antes de lo que creemos, afectando aproximadamente a una de cada cinco personas de 20 años.



Ahora que ya lo sabes no te mataría bajar el volumen un poco.