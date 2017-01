Escuchan voz de humano primitivo en gruñidos de babuino

PARIS, FRANCIA.(AP)

Los gruñidos y gritos de apareamiento de los babuinos pueden contener secretos sobre el lenguaje humano, de acuerdo con un estudio según el cual el origen de éste podría remontarse a 25 millones de años.



Los ladridos y gritos del babuino de Guinea revelan sonidos de vocales similares a los humanos, según el estudio publicano el miércoles en la revista Plos One por científicos de seis universidades francesas y de Alabama.



Los autores, encabezados por el doctor Louis-Jean Boe de la Universidad Grenoble Alpes, estudiaron la acústica de 1.335 sonidos de babuino y la anatomía de la lengua de los animales.



Pusieron en dura la teoría de que el lenguaje se desarrolló a partir de la aparición de humanoides con laringe baja. Sus investigaciones indican que el sistema vocal humano se desarrolló a partir de destrezas ya existentes en antepasados como el babuino de Guinea.



También hallaron en la lengua del babuino músculos similares a los de la lengua humana, y que son cruciales para producir los sonidos de las vocales.



"El lenguaje es una diferencia clave entre los seres humanos y el resto del mundo natural, pero el origen de nuestra capacidad de hablar sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia", dice el informe.



"La evidencia en este estudio no confirma la hipótesis de la aparición reciente, repentina y simultánea del lenguaje y el habla en el Homo sapiens moderno", dice el estudio.



"Sugiere que las lenguas habladas evolucionaron a partir de destrezas de articulación antiguas ya presentes en nuestro último antepasado común... hace 25 millones de años".



Según los autores, estos hallazgos "revelan un paralelismo vago entre las vocales humanas" y las vocalizaciones de los babuinos al expresar alarma o llamar a la copulación.



Un estudio similar con monos publicado el año pasado identifica cinco vocales, lo que sugiere un vínculo con los orígenes del lenguaje humano.



El profesor Scott Moisik, del Instituto Max Planck Institute de Psicolingüística de Holanda, quien no participó del estudio, dijo que las conclusiones son congruentes con otras investigaciones y con su experiencia al escuchar a los primates en los zoológicos y a videos de animales.