Presentarán el nuevo V30 y un mejorado V30 plus

LG presentará en agosto dos modelos de gama alta que tendrán diferencias en almacenamiento y funciones como carga inalámbrica y sistema de audio.LG tiene planes de lanzar dos versiones de su segundo teléfono insignia para este año, el LG V30 y lo hará el 31 de agosto.Según ET News, LG presentará una versión regular como V30 y presentará otro modelo, uno con mejores características y llamado LG V30 Plus.Los precios de estos teléfonos serán de unos US$700 y US$875, respectivamente y de acuerdo con el mismo reporte.ET News no elabora en detalles respecto a las diferencias entre el V30 y el V30 Plus pero menciona que un modelo tendrá 64GB y otro, 128GB, además de que un modelo tendrá carga inalámbrica y un mejor sistema de sonido.Ambos teléfonos saldrían a la venta el 15 de septiembre, dice el reporte.De confirmarse, esta sería la primera ocasión que LG vende un teléfono de gama alta al mismo tiempo que Samsung.Se espera que Samsung presente el Galaxy Note 8 en un evento el 23 de agosto y lanzarlo a la venta el 15 de septiembre, mientras que LG mostraría sus celulares el 31 de agosto y venderlos a partir del 15 de septiembre.Tanto el V30 como el Note 8 son los segundos teléfonos de LG y Samsung, respectivamente, en llegar al mercado para atacar la segunda mitad del año y generar ruido alrededor del lanzamiento del iPhone 8, el primer gama alta de Apple para este año.El teléfono de Apple se espera haga su debut por esas mismas fechas de la disponibilidad de los teléfonos surcoreanos.El V30 (al menos el modelo base) se espera con pantalla de 6 pulgadas y un diseño similar al del V30, con el procesador Snapdragon 835, 16 megapixeles en una cámara trasera y 13 megapixeles en la segunda cámara trasera; 6GB en RAM y batería de 3,200mAh. Además, tendría resistencia al agua e incluiría a Google Assistant.