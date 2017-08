Essential Phone ya está en fase de producción: Andy Rubin

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Andy Rubin, el padre de Android, presentó en su cuenta personal de Twitter un par de nuevas imágenes de su teléfono smartphpne Essential Phone, en las que se muestra que el equipo ya se encuentra en fase de producción.



De esta forma el ex colaborador de Google silenció algunos rumores que indicaban que el proyecto se encontraba estancado.



Uno de los aspectos más importantes de este móvil es su financiamiento, el cual ya ha sido cubierto por compañías como Amazon, Tencent y Foxconn, firmas que están dispuestas a invertir 300 millones de dólares en el teléfono Essential, así lo indicó The Wall Street Journal.



Inicialmente Rubin dio a conocer sus planes para su nueva empresa en marzo y siguió con el anuncio oficial. En mayo, el ex ejecutivo de Google se abstuvo de dar una fecha precisa, en cuanto a la fecha de lanzamiento de su equipo se refiere.



Con un precio de 700 dólares, Essential Phone aspira a competir con teléfonos de gama Premium como el iPhone 7, el Galaxy S8 y Pixel.



El teléfono contará con una pantalla de 5.71 pulgadas de borde a borde, con una resolución QHD de 2560 × 1312.



El corazón de este equipo incluye un procesador Snapdragon 835 de Qualcomm, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 3040 mAh.