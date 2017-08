Grupo internacional que estudia crustáceos galardona a mexicano

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Debido a sus estudios sobre la fauna de invertebrados marinos en el Pacífico mexicano, Michel E. Hendrickx Reners, investigador en la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reconocido con The Crustacean Society Excellence in Research Award 2016.



Con este galardón, el académico del Laboratorio de Invertebrados Bentónicos de la máxima casa de estudios del país se convirtió en el primer mexicano y latinoamericano en obtener este reconocimiento, que antes recibieron otros 27 académicos: 14 de la Estados Unidos, nueve europeos, dos australianos, un chino y un israelí.



"Me sorprendió que me dieran el premio porque es muy apreciado a escala internacional. Conocí a muchos de quienes lo obtuvieron en el pasado, con una larga carrera, fundadores de instituciones, verdaderos pilares de la carcinología a nivel mundial, así que lo recibo con humildad", comentó.



Este premio es entregado desde 1982 por The Crustacean Society, agrupación internacional avocada a la carcinología, es decir, al estudio de la biología de los crustáceos (pertenecientes al grupo de los artrópodos), que se caracterizan por tener unexoesqueleto articulado.



Michel E. Hendrickx Reners, de origen belga e integrante de la comunidad de la UNAM desde hace 36 años, señaló que el premio reconoce la trayectoria de los científicos y su producción (artículos, libros o capítulos de libro), pero también su liderazgo, desarrollo e impacto en el contexto regional.



Hendrickx Reners también es el encargado desde 1981 del Laboratorio de Invertebrados Bentónico y ha sido jefe científico de 23 campañas oceanográficas a bordo del buque oceanográfico El Puma, de la UNAM; además es fundador y curador de la Colección Regional de Invertebrados Marinos, una de las más grandes de América Latina, que cuenta con más de 220 mil ejemplares de unas dos mil 200 especies.



Fue jefe de la Unidad Académica Mazatlán de octubre 1995 a junio 2000 y gobernador para América Latina de The Crustacean Society (2004-2009); y es presidente de la Asociación Latino-Americana de Carcinología (ALCARCINUS, 1996 a la fecha).



Además ha sido reconocido en varias ocasiones por la ResearchGate (RG) como el académico más visitado en su especialidad y porque algunos de sus trabajos han contado con más de 50 o 100 citas.