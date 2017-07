Fármaco capaz de devolver la memoria tras una lesión cerebral

(Tomada de la Red)

Las lesiones cerebrales producidas por traumatismos, como las que se producen al golpear la cabeza en un accidente de tráfico o en deportes de riesgo, pueden ser permanentes y, hasta momento, no existían medicamentos para revertir el deterioro del cerebro y la pérdida de memoria consecuentes de estas lesiones.Sin embargo, un equipo de científicos ha logrado ahora desarrollar un fármaco con resultados prometedores en la rehabilitación de la memoria.El compuesto, llamado ISRIB, fue previamente usado para mejorar la memoria en ratones, hasta que se observaron resultados positivos en el laboratorio: los roedores que lo tomaron hasta un mes después de una conmoción cerebral mostraron capacidades de memoria similares a los que nunca habían sufrido lesiones, indica Muy Interesante Los autores del estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, utilizaron pistones mecánicos para golpear ratones anestesiados en partes precisas de sus cerebros expuestos quirúrgicamente.Simularon golpes enfocados equivalentes a los que podrían resultar en humanos de accidentes automovilísticos o al ser golpeados con un objeto pesado. Después de 4 semanas de descanso, el equipo entrenó a los ratones para nadar a través de un laberinto de agua, donde usaron señales para recordar la ubicación de una plataforma de descanso oculta.Los ratones sanos mejoraron con la práctica, pero los heridos no mejoraron. Sin embargo, cuando los ratones lesionados recibieron ISRIB 3 días seguidos, fueron capaces de resolver el laberinto con la misma rapidez que los ratones sanos hasta una semana más tarde.Según la hipótesis del equipo de investigadores, el ISRIB funciona permitiendo que la síntesis de proteínas normal, esencial para hacer nuevas conexiones neuronales y así formar nuevos recuerdos, se reanude, lo que de otro modo sería atenuado por la respuesta de estrés integrada.El estudio "ofrece un rayo de esperanza para nuestros pacientes traumáticos de lesión cerebral", dice Cesar Borlongan, neurocientífico experto en envejecimiento cerebral y uno de los revisores del estudio. Borlongan señala que los hallazgos del estudio son especialmente importantes en la clínica, donde la mayoría de las técnicas de rehabilitación se centran en la mejora de la función motor no cognitiva.Borlongan advierte de que los estudios en animales a menudo no funcionan cuando se prueban en seres humanos.Sin embargo, este fármaco en concreto atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, al contrario que muchos otros, que parecen efectivos sobre el papel, pero que son incapaces de penetrar en el cerebro y manifestar su efecto.En cualquier caso, el estudio es el primero en el que una terapia farmacológica muestra resultados potentes en una lesión cerebral crónica. "ISRIB devuelve 'mágicamente' la capacidad cognitiva", en palabras del autor principal del estudio, Peter Walter. "Incluso si este fármaco no se materializa, puede conducir a un tratamiento efectivo en el futuro".