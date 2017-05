Crecimiento de Snapchat se detiene a la sombra de Facebook

NUEVA YORK, EU. (AP)

Facebook está empeñado en copiar a Snapchat desde que en 2013 fracasó en su intento de comprar lo que parecía ser una efímera aplicación para transmitir fotos.



Ahora, la empresa matriz de Snapchat espera copiar las prácticas de su rival mayor, al menos en cuanto a la manera de traer nuevos usuarios y anunciantes. Pero las cosas no marchan bien.



El miércoles, Snap Inc. Reportó una pérdida enorme y una desaceleración prolongada en la captación de usuarios, al tiempo que los ingresos estuvieron por debajo de las expectativas de Wall Street en su primer balance como compañía que cotiza en bolsa.



Una semana antes, Facebook reportó un crecimiento do doble dígito en el primer trimestre, tal como ha sucedido de manera constante desde su oferta pública inicial en 2012.



Snapchat informó de 166 millones de usuarios activos diarios en su trimestre más reciente, apenas 36% más que el año anterior.



En su primer balance posterior a la OPI, Facebook también decepcionó a los inversores con un crecimiento de apenas 32% de la base diaria de usuarios.



Pero en ese momento, Facebook tenía 552 millones de usuarios habituales, más del triple que Snapchat.



Casi 2.000 millones de la pérdida de 2.200 millones de dólares de Snap en el trimestre enero-marzo fue para costos de compensación de acciones relacionados con la OPI. Facebook tuvo costos de 1.300 millones.



Pero los ingresos de Facebook fueron de 1.180 millones de dólares en su primer trimestre como compañía pública. Aunque los ingresos de Snap se cuadruplicaron en el último trimestre, alcanzaron apenas 150 millones de dólares.



Y aun así, no alcanzó los 158 millones previstos por los analistas.

Los precios de las acciones de Snap cayeron 24% a 17,48 dólares en las transacciones fuera de horario.



La desaceleración del crecimiento de la base de usuarios de Snapchat comenzó cuando Instagram, que pertenece a Facebook, empezó a copiar la función “historias” de Snapchat, que permite a los usuarios descargar videoclips breves que desaparecen en 24 horas.



Empeñado en no quedar fuera de la tendencia, Facebook lanzó este año sus historias que desaparecen.



Además, WhatsApp, el servicio de mensajes propiedad de Facebook, introdujo este año el mando “estatus”, que permite descargar fotos y videos que desaparecen en 24 horas.