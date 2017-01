¿Qué es la 'realidad mixta'

(Tomada de la Red)

Magic Leap Inc. es una 'startup' que puede modificar radicalmente la industria tecnológica y, como consecuencia, sus aplicaciones en otros sectores.Su fundador y CEO, Rony Abovitz, de 45 años, tuvo varias empresas de robótica y desarrollo de software, entre las que destaca Mako Surgical, que fabricaba brazos robóticos para ayudar a los médicos a realizar cirugías ortopédicas. El Portal RT publicó que en 2011 se lanzó a este nuevo proyecto que, a pesar de no haber lanzado todavía ni un solo producto al mercado, ha recibido inversiones de casi 1.400 mi¬llones de dólares. Entre las compañías que han apostado por Magic Leap figuran nombres como Google, JPMorgan, Warner Bros. y Legendary Entertainment, entre otros.Según estimó el propio Abovitz, su primer producto saldrá al mercado en 18 meses."Es¬tamos construyendo un nuevo tipo de computadora contextual", declaró a Forbes. "Estamos haciendo algo muy, muy diferente", añadió."Ni un juego de realidad virtual (RV), ni uno de realidad aumentada (RA) como Pokémon GO pueden hacer lo que la 'reali¬dad mixta' de Magic Leap hace", apuntan desde Forbes.Mientras que la RV te lleva a otro lugar y la RA puede hacer que Pikachu aparez¬ca en tu sala, "la realidad mixta te mantiene donde estás y logra que Pikachu cobre vida", explican.Mediante la utilización de unos lentes especiales se puede hacer que "una pantalla aparezca donde sea, del tamaño que lo desees".También pueden darte "la dirección de tu próxima reunión" y la forma de llegar a través de "flechas amarillas dibujadas a lo largo de las calles de tu ciudad".Pero como si eso no fuera suficiente, Magic Leap promete ofrece la posibilidad de "ver ese nuevo sofá que estás pensando comprar justo en tu sala de estar, desde todos los ángulos imaginables, bajo todas las condi¬ciones de iluminación, sin salir de tu casa".A diferencia de los 'Google Glass', el dispositivo que pretende construir Abovitz, "no bloquea tu visión del mundo; el hardware proyecta una imagen directamente sobre tu retina a través de un sistema óptico incorporado en una pieza de vidrio semitransparente".A esto se suma el escaneo de obstáculos, sonidos y movimientos en el ambiente.El resultado es que los objetos de la realidad mixta "están al tanto de su entorno y tienen la capacidad de interactuar con el mundo real".El secretismo y lo presuntamente revolucionario del proyecto de Abovitz no deja de generar sospechas.El periodista Reed Albergotti, cuestionó en un artículo de The Information algunas de las promesas de Magic Leap.En marzo de 2015, la empresa publicó un video en Youtube donde mostraba algunos de sus avances y cómo sería el nuevo producto. Rápidamente se llenó de reproducciones.Sin embargo Albergotti afirmó que antiguos empleados de la empresa señalaron que el vídeo fue producido por una compañía de efectos especiales.Si bien no plantea que todo sea una farsa, el periodista pone paños fríos y asegura que habrá que esperar más tiempo ya que para lograr esos efectos todavía es necesario "un gran casco conectado mediante varios cables a un potente ordenador".A esto se le suma la competencia de Microsoft, que con su HoloLens planea desarrollar algo similar.¿Quién lo logrará primero y cuándo? Es todavía una incógnita.