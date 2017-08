Crean un dispositivo que es capaz de 'leer' tus sueños sin tocarte

(Tomada de la Red)

Pese a que se trata de un problema frecuente, el diagnóstico de los trastornos del sueño, por lo general, no es fácil: implica dormir en un laboratorio conectado a aparatos que rastrean la respiración, la frecuencia cardíaca, el movimiento y la actividad cerebral… Seguido de un análisis experto de los datos. Pero ahora, una nueva técnica que utiliza señales de radio y unos algoritmos podría acabar para siempre del "laboratorio del sueño", dando paso a una revolución en este tipo de diangósticos.Se trata una herramienta que adapta una red neuronal convulsa (CNN por sus siglas en inglés) para extraer características específicas de las diferentes etapas del sueño, a través de espectrogramas de radiofrecuencia. Es decir, que el dispositivo puede realizar ese trabajo de "lectura del sueño" situado a cierta distancia del sujeto, lo que evitaría el molesto cableado necesario actualmente para el monitoreo. Y sin necesidad de acudir a un centro hospitalario.¿Cómo funciona?El dispositivo, que deberá ser instalado en el dormitorio, emite ondas de radio, similares a las de los teléfonos móviles y router Wi-Fi, midiendo la señal de retorno. El sistema se basa en el monitoreo previo del sueño de radiofrecuencia mediante el uso de tres algoritmos de aprendizaje automático para analizar la respiración y el pulso, y así poder identificar la etapa del sueño: ligero, profundo, REM o vigilia.Un algoritmo utiliza un tipo de red neuronal común en el reconocimiento de imagen para analizar los espectrogramas, o instantáneas, de los datos. Otro utiliza un tipo de red neural empleado en el seguimiento de los patrones temporales para observar la dinámica de las etapas del sueño. Finalmente, un tercero refina el análisis para hacerlo más generalizable entre personas y entornos.Los investigadores han habilitado la herramienta para unos 70.000 intervalos de sueño de 30 segundos y lo probaron en unos 20.000. La medición se comparó a un sistema de electroencefalograma que era tan proficiente como los seres humanos. El nuevo sistema identificó las etapas del sueño con un 80% de precisión, frente a un 64% del mejor método de radiofrecuencia disponible con anterioridad, según informaron los investigadores. Si el sistema llega al mercado, los médicos podrían pronto ser capaces de diagnosticar fácilmente los trastornos del sueño, indica Muy Interesante Los investigadores creen que este trabajo supone un hito en el monitoreo del sueño. Las características de esta nueva herramienta predictiva, además, también podrían aplicarse a otras áreas de la salud, en el diagnóstico de otras afecciones en las que las variaciones entre sujetos suponen un gran desafío para los médicos.Los trastornos del sueño son un problema frecuente en la sociedad occidental, tanto como que entre el 25 y el 35% de la población adulta sufre insomnio transitorio, y hasta el 4% de los varones y el 2% de las mujeres padece apnea del sueño, según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Unos datos que no resultarían relevantes si no fuera porque domir poco y la mala calidad del sueño están asociados a múltiples problemas de salud, como la diabetes y, en general, acorta la esperanza de vida.