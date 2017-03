"Sin gobierno mundial, la tecnología nos destruirá", dice Hawking

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El científico británico, Stephen Hawking, aseguró que la tecnología tiene que ser controlada para evitar que destruya a la raza humana.



Hawking cree que es necesario establecer una forma de identificar las amenazas rápidamente, antes de que tengan la oportunidad de escalar.



"Desde el comienzo de la civilización, la agresión ha sido útil en la medida en que tiene ventajas definitivas de supervivencia", dijo a "The Times".



"Está en el circuito de nuestros genes por la evolución darwiniana. Ahora, sin embargo, la tecnología está avanzando a un ritmo en el que esta violencia puede destruirnos a todos en una guerra nuclear o biológica. Necesitamos controlar este instinto heredado, por nuestra lógica y nuestra razón”.



Para el afamado físico la solución sería "alguna forma de gobierno mundial", siempre de manera controlado porque "podría convertirse en una tiranía", agregó.



"Todo esto puede sonar un poco catastrofista pero yo soy optimista. Creo que la raza humana sabrá responder a estos desafíos".



No son las primeras declaraciones de este tipo de Stephen Hawking. En diciembre pasado llamó a la humanidad a trabajar en conjunto para afrontar los retos globales como el cambio climático y la aniquilación de otras especies, debido a que “estamos en el momento más peligroso para el planeta”.



“Esto es un recordatorio de que estamos en un momento peligroso para el desarrollo de la humanidad. Tenemos la tecnología para destruir el planeta en el que vivimos, pero no tenemos la habilidad de escaparnos de él”, afirmó.