Este año se podrán apreciar dos eclipses en México: UIA

(SUN)

De los cuatro eclipses que se presentarán este año en el mundo, México podrá contemplar dos de ellos. El primero la noche de este viernes, en cuento salga la luna y un segundo durante la mañana del 21 de agosto, cuando la luna se interpondrá entre la tierra y el sol.



La maestra Lorena Arias, catedrática de la Universidad Iberoamericana, confirmó a EL UNIVERSAL que en territorio mexicano podrá verse durante la noche un eclipse penumbral de luna, es decir, la luna nunca entrará en la umbra.



Durante este fenómeno se producen dos regiones de sombra proyectadas sobre la superficie de la Tierra: la umbra y la penumbra. Para los observadores, en la zona de umbra el eclipse es total, por lo que el eclipse de esta noche no podrá verse ni siquiera de forma parcial.



Este tipo de evento es difícil de percibir a simple vista, en las mejores condiciones del cielo, lo que podrá apreciarse será un leve obscurecimiento del disco lunar. Será hasta enero de 2018 cuando México pueda ver el siguiente eclipse total de luna.



El segundo eclipse del año sucederá el próximo 26 de febrero, será solar, pero no visible en México. Otro eclipse de luna será visible sólo en África, Australia, Asia y Europa el 7 de agosto.



El último eclipse total de sol ocurrirá el 21 de agosto. Este fenómeno consiste en que la luna se pone entre nosotros y el sol, lo que genera una sombra. “Se ve de día, va a ser durante la mañana. Tiene que estar el sol en el horizonte”, comentó Arias.



En México sólo se verá de manera parcial, la franja donde se verá en su totalidad será desde la costa norte del Pacífico hasta la costa este, pasando por los estados de Oregón, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Carolina del Norte, Georgia y Carolina del Sur, en Estados Unidos.



La duración del eclipse tendrá un máximo de dos minutos con 40 segundos. Mientras que en la Ciudad de México la sombra de la Luna ocultará apenas el 26% del sol, en ciudades al norte, como Ciudad Juárez, la parcialidad alcanzará el 58%.



El último eclipse total de sol que se pudo observar en México fue en julio de 1991 y tuvo una duración de seis minutos. El siguiente será hasta abril del 2024.



La maestra recordó que un eclipse de luna es totalmente seguro al verlo, pero al querer contemplar uno de sol hay que tener mucho cuidado. “Sobre todo cuando se quiere ver con un telescopio, hay que hacerlo con el filtro adecuado para que no cause daño a la vista, a los ojos”, añadió.