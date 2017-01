EU declara en peligro al abejorro Bombus affinis

TRAVERSE CITY, Michigan, EU.(AP)

El abejorro de la especie Bombus affinis se convirtió en la primera especie de moscardón en el territorio continental de Estados Unidos en ser declarada en peligro, luego de sufrir una drástica declinación poblacional en los últimos 20 años.



El Servicio de Fauna y Pesca le dijo a The Associated Press que añadió al abejorro a la lista de especies en peligro y creará un plan de recuperación alentando a la gente a proveer más hábitat y reducir el uso de pesticidas.



Muchos de los pasos necesarios para rescatar el abejorro pudieran ayudar además a otras abejas y a las mariposas monarcas, que polinizan una amplia variedad de plantas, incluyendo frutas y verduras, dijeron funcionarios.



"Los polinizadores son partes pequeñas, pero poderosas partes del mecanismo natural que nos sostiene y sostiene a nuestro mundo", dijo Tom Melius, director regional del servicio para la región central.



"Sin ellos, nuestros bosques, parques, prados y matorrales y la vida vibrante que sostienen, no pueden sobrevivir y nuestras cosechas requieren costosa y laboriosa polinización manual".



El Bombus affinis abundaba en el este y el centro del país hasta la década de 1990. En la actualidad, apenas existe una población dispersa en 13 estados, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia y Wisconsin y en la provincia canadiense de Ontario.



El rango histórico del abejorro y el número de colonias observadas han caído por 87% desde finales de los noventa.



El desplome fue tan repentino que pocos estudiosos lo notaron hasta que el daño había ocurrido. Los científicos investigan varias causas potenciales, incluyendo enfermedades, pesticidas, pérdida de hábitat, cambios climáticos y el efecto de la declinación poblacional dificultando para los abejorros conseguir parejas adecuadas.



La Sociedad Xerces para Conservación de Invertebrados, que le pidió al gobierno que declarase el abejorro especie en peligro, dijo previamente que la caída probablemente fue causada por la diseminación de bacterias o virus de abejorros criados comercialmente a abejorros silvestres.



El grupo, basado en Portland, Oregon, culpó además al uso de insecticidas de efecto duradero.



"El Servicio de Fauna y Pesca se apoyó en la mejor información científica disponible y nosotros saludamos su decisión", dijo el martes Rich Hatfield, principal biólogo de la sociedad.



"Responder a las amenazas que enfrenta el abejorro no solamente ayudará a esta especie, sino también a innumerables polinizadores nativos que son claves para el funcionamiento de ecosistemas naturales y la agricultura".