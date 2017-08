Emite IPN recomendaciones para observar eclipse de sol

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para el eclipse que podrá verse en la Ciudad de México, el próximo 21 de agosto, se recomienda evitar ver directamente el sol y usar equipos adecuados como lentes especiales, filtros o telescopios con protección, de acuerdo con el Espacio del Planetario "Luis Enrique Erro" (PLEE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



El responsable del área de Astronomía y Ciencias del Espacio del Planetario, Wilder Chicana Nuncebay, señaló que a partir del mediodía en la ciudad se podrá apreciar de manera parcial y su duración será de dos minutos con 40 segundos.



"El eclipse total de sol consiste en que la luna se coloque entre la tierra y el sol, y provoque un oscurecimiento", explicó el especialista, quien también detalló que en los estados fronterizos se observará en hasta 70%.



Para el día del eclipse, el PLEE instalará dos telescopios con filtros para observarlo, y si las condiciones climatológicas no son favorables, se proyectará la grabación del último eclipse visto en México, el 11 de junio de 1991, en el auditorio "Alfredo Harp Helú".



De los dos eclipses que México podrá contemplar este año, el primero fue un eclipse lunar y se observó la noche del 10 de febrero.



Lorena Arias, catedrática de la Universidad Iberoamericana, confirmó que durante este fenómeno se produjeron dos regiones de sombra proyectadas sobre la superficie de la Tierra, la umbra y la penumbra.



El segundo eclipse del año sucedió el 26 de febrero, pero no fue visible en México. Otro eclipse de luna sucedió ayer y sólo pudieron observarlo en África, Australia, Asia y Europa. El último eclipse del año será el del lunes 21 de agosto.



La maestra recordó que un eclipse de luna es totalmente seguro al verlo, pero al querer contemplar uno de sol hay que tener mucho cuidado. "Sobre todo cuando se quiere ver con un telescopio, hay que hacerlo con el filtro adecuado para que no cause daño a la vista, a los ojos", añadió.



La transmisión en vivo de este espectáculo celeste podrá verse a través de la página web de la NASA: www.nasa.gov/eclipselive