¿Hongos alucinógenos el medicamentos terapéutico del futuro?

(Tomada de la Red)

El mes pasado, alrededor de 2,500 personas con alguna conexión con sustancias alucinógenas se reunieron en el Oakland Marriott City Center en Oakland, California. La reunión se conoce como Psychedelic Science, y atrae a profesionales de todas las ramas: químicos que hacen los alucinógenos, neurocientíficos que estudian sus efectos en el cerebro, terapeutas que discuten sus secuelas sobre los pacientes, chamanes y los curanderos que administran las drogas, y antropólogos como Joanna Steinhardt, que están tratando de dar sentido al significado de la cultura psicodélica.



Es un buen momento para ser un fan de hongos mágicos. En la década de 1960, los terapeutas utilizaron alucinógenos como el LSD para tratar con éxito a pacientes con una serie de condiciones mentales, una línea de tratamiento que terminó con la Ley de Sustancias Controladas en 1970. Pero ahora, después de años de investigación y avances en imágenes cerebrales, Los alucinógenos se están tomando seriamente otra vez. Investigaciones han demostrado que la psilocibina, el ingrediente activo en las setas alucinógenas, puede reducir la ansiedad en pacientes con cáncer de fin de vida. Expertos aseguran que los hongos son realmente medicinales, y no adictivos en absoluto. También creen que tienen el potencial de convertirse en medicamentos terapéuticos legalizados dentro de la próxima década.



Pero muchos miembros de la comunidad de micología DIY, que ha surgido en la última década, están más interesados ​​en las otras cosas que los hongos pueden hacer. El movimiento se basa en parte en el trabajo de Paul Stamets, cuyo libro Mycelium Running: Cómo los hongos pueden ayudar a salvar el mundo postula que las setas pueden, bueno, salvar al mundo. Sostiene que el micelio, la fina red de células que se ramifican en la parte fructífera del hongo y actúan como el sistema nervioso, puede descomponer y digerir el aceite, el plástico y otros materiales tóxicos. Stamet también encontró que algunas setas contienen compuestos que pueden ser utilizados contra ciertos virus y bacterias, incluyendo E. coli, influenza y viruela, un hallazgo que atrajo la atención de científicos de los Institutos Nacionales de Salud .



Debido a que el mundo de la micología profesional es tan pequeño, muchos micólogos aficionados sienten que sus contribuciones al mundo poco estudiado de los hongos pueden ser de gran utilidad para la comunidad científica - según Steinhardt.



Por ejemplo, algunos aficionados están probando si un tipo de hongo llamado estante de azufre se puede usar como un herbicida para detener la invasión de árboles de eucalipto de rebrote, o tratar de mico-remediar parcelas de tierra dentro de Oakland para la agricultura urbana.



Aunque su trabajo no tiene nada que ver con las alucinaciones, el movimiento micológico de bricolaje se debe mucho a los hongos psicodélicos, especialmente a la famosa psilocybe cubensis, la especie más común de hongos psicodélicos, que sirvió de introducción para el cultivo de hongos para muchos en la comunidad.



Aunque un interés en la micología a menudo se deriva de la clandestinidad psicodélica, las setas psicodélicas no son los únicas hongos con poderes interesantes. También hay algunos hongos que comen derrames de aceite, y algunos que brillan en la oscuridad, y, sí, algunos que el sabor realmente bueno.