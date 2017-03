Médicos niegan aumento del cáncer por radiación en Fukushima

TOKIO, Japón.(AP)

Los 185 casos de cáncer de tiroides registrados en jóvenes en la región japonesa afectada por un desastre nuclear en 2011 no pueden relacionarse con la radiación, según afirmaron el jueves tres médicos. La radiación, señalaron, no es la principal causa de problemas de salud de los habitantes de la zona.



Los tres médicos de la Universidad de Medicina de Fukushima, que realizaron una revisión médica a vecinos de Fukushima, identificaron 185 casos de cáncer posible o maligno de tiroides en menores.



Se hicieron revisiones de tiroides a las 380.000 personas que tenían 18 años o menos y estaban en Fukushima cuando el terremoto y el posterior tsunami provocaron fusiones en el núcleo de tres reactores.



Los médicos indicaron que se habían encontrado más casos debido a los controles generalizados y no por la radiación filtrada de la planta. El estrés que sufren los evacuados y los cambios en su estilo de vida han provocado obesidad y diabetes, señalaron, lo que eleva el riesgo de apoplejías y problemas cardiacos.



"Se descubrieron los casos de tiroidismo porque realizamos el estudio, no debido a la radiación", dijo Akira Ohtsuru, especialista en radiación y examen de tiroides con ultrasonido.



"Aunque nuestros diagnósticos son precisos, el estudio ha sido causa de sobrediagnóstico".



Ohtsuru dijo que el estudio probablemente hallará casos de tiroidismo que de otro modo pasarían desapercibidos.



El cáncer de tiroides es uno de los más curables, aunque algunos enfermos a los que les han extirpado la glándula deben tomar medicamentos y someterse a exámenes periódicos durante el resto de su vida.



Ohtsuru reconoció que persisten incógnitas sobre las consecuencias de la radiación para la salud humana y que es necesario un estudio a largo plazo.



Se han encontrado incidencias similares de trastornos de la tiroides en otras tres prefecturas del sur, centro y norte de Japón, dijo el vicerrector de la universidad, doctor Koichi Tanigawa, y añadió que la radiación no es lo que más ha afectado a los pobladores de Fukushima.



Su salud ha sufrido más a causa del estrés de la evacuación y traslado, los cambios en la forma de vida y la dieta, así como la falta de ejercicio.