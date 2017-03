Tinder tiene versión exclusiva para ricos y guapos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La aplicación para buscar pareja Tinder estrenó de manera selecta y exclusiva una variante llamada Tinder Select.



La app tiene entre sus usuarios a supermodelos, empresarios y gente muy atractiva.



Según el portal TechCrunch, estos usuarios fueron inicialmente invitados por Tinder, aunque no está claro cómo se realizó la selección, sin embargo parece ser que cumplen con unos requisitos básicos: atractivos, famosos y con dinero.



Si quieres ser parte del exclusivo grupo ingresar no es fácil, ya que tiene que ser otro miembro el que nomine al posible candidato.



Los usuarios iniciales pueden nominar a un número limitado de personas, pero los nominados no pueden hacerlo. De esta forma, Tinder se asegura que la cantidad de miembros no se extienda incontrolablemente.



Una vez aprobado por Tinder, la interfaz de la app cambia del color rosado habitual a un tono azul y se activan algunas opciones extra.



Actualmente, aunque esta variante ha estado operando por alrededor de seis meses, sólo está en su fase de pruebas, así que si esperas conseguir una cita con Kate Upton, Ryan Gosling, Scarlett Johansson o Chris Pratt, esta podría ser la aplicación que esperabas, claro, si cumples con los requisitos necesarios.