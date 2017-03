Uber probará coches autónomos en California

SACRAMENTO, California, EU. (AP)

Los vehículos autónomos de Uber regresarán a las calles de California, aunque la compañía no planea de inmediato comenzar a recoger pasajeros.



Uber recibió el miércoles permisos para operar dos camionetas Volvo en caminos públicos el miércoles, dijo el Departamento de Vehículos Automotores del estado.



Los reguladores aprobaron además a 48 personas como choferes de respaldo que deben estar tras el volante en caso de falla del sistema autónomo en los coches, dijo la portavoz de la agencia Jessica Gonzalez.



Los permisos resuelven un conflicto que data de diciembre, cuando Uber un agresivo competidor en el del sector de coches autónomos lanzó un programa piloto en San Francisco sin la aprobación de los reguladores.



Uber sabía del requerimiento de permisos, pero argumentó que sus coches no satisfacían la definición de "vehículo autónomo" porque necesitaban una persona que los monitoreara y tomara el volante si era necesario.



Tras días de confrontación, durante los cuales varios vehículos autónomos de Uber no pararon en luces rojas, los fiscales del estado amenazaron con llevar a Uber ante un juez si no suspendía las pruebas de inmediato.



Uber respondió llevándose los coches a Arizona, donde comenzó a recoger pasajeros el mes pasado.



Uber dijo el miércoles en una declaración que no planea recoger pasajeros en California por ahora, como lo está haciendo en Pittsburgh y un suburbio de Phoenix.



Con la aprobación, Uber se convierte en la 26ta compañía en tener permisos para pruebas de coches autónomos en California.