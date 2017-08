¿Cómo transferir dinero con redes sociales?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las redes sociales han dejado de servir sólo para compartir momentos, fotos y videos, ahora también tienen una utilidad económica, pues permiten realizar transferencias de dinero.



Las opciones para realizar intercambio de dinero por internet favorecen a los mexicanos considerando que, según la Asociación de Internet.mx, hay 70 millones de usuarios de internet y de acuerdo con Statista, en el país hay 56 millones de personas que usan redes sociales.



Skype, servicio de mensajes, llamadas y videollamadas por internet y que pertenece a Microsoft, lanzó un servicio llamado Send Money que permite transferir fondos utilizando PayPal.



Aunque no hay una fecha exacta, el servicio pronto llegará a México y, de momento, ya funciona en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, España, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, San Marino, Eslovaquia y Eslovenia.



La herramienta funciona desde la aplicación móvil de Skype y la primera ocasión que se utiliza Send Money pedirá confirmar la ubicación, y después de hacerlo es necesario ligar la cuenta de PayPal con el perfil de Skype.



Para enviar dinero se necesita contar con la última versión de la aplicación móvil de Skype, pero si sólo se van a recibir fondos no importa la versión.



El envío es sencillo, solo se abre una conversación de chat, se debe seleccionar la opción "enviar dinero", se elige el país de residencia y el de la persona que recibirá el dinero.



Se debe anotar la cantidad, la cuenta de PayPal y se realiza el envío.



Para recibir dinero se elige la opción recoger y luego continuar, se enlaza la cuenta PayPal donde se realiza el depósito y se puede retirar desde una cuenta bancaria.



Sin embargo, también Facebook permite realizar transferencias bancarias a través de Facebook Messenger, luego de que la red social concretó una alianza con Western Union para que se puedan llevar a cabo envíos de dinero de Estados Unidos a 200 países, entre ellos México.



Para enviar o recibir dinero sólo se requiere tener una cuenta de Facebook con Messenger y en el buscador localizar Western Union y elegir "get started".



Después habrá que seleccionar Send Money para depositarlo en una cuenta bancaria o elegir una sucursal de Western Union.



Así que, con estas opciones, ya no hay pretextos para que no te paguen lo que te deben.