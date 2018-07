Prueban una vacuna experimental contra el VIH

(Tomada de la Red)

Los investigadores anunciaron haber probado una vacuna experimental contra el VIH, que provocó una reacción inmunitaria entre humanos y protegió a unos monos de la infección, una noticia considerada alentadora.El desarrollo de esta vacuna potencial, segura para el hombre, está suficientemente avanzado para probarla en 2.600 mujeres en África austral."Estos resultados representan una etapa importante" hacia la creación de una vacuna, subrayó el director del estudio, el virólogo Dan Barouch, en un comunicado en la revista The Lancet.Sin embargo, advirtió que no hay ninguna garantía de que los próximos tests sean positivos. "Debemos ser prudentes", declaró a la AFP.Dos tercios de los macacos Rhesus a los que se sometió el tratamiento resultaron protegidos por la vacuna en los tests de laboratorio, indica Informe21 Los resultados de las pruebas más amplias son esperados en 2021 o 2022.Se trata del "quinto concepto de vacuna" contra el VIH probado en 35 años, según Barouch.Otra, llamada RV144, demostró que protegía al hombre del VIH hasta cierto punto. En 2009, un estudio indicó haber reducido de 31,2% el riesgo de infección entre 16.000 voluntarios en Tailandia.El estudio publicado el sábado se realizó entre 393 adultos en bueno estado de salud, seronegativos, entre 18 y 50 años en África del Este, África del Sur, Tailandia y Estados Unidos. Algunos de ellos recibieron un placebo.Los tests mostraron la inocuidad del combinado vacunal, que incluía diferentes tipos de virus HIV, con únicamente cinco participantes con efectos indeseables como diarrea o vértigos.Estas mismas vacunas protegieron a dos tercios de los 72 macacos a quienes los investigadores trataron luego de inocular el virus.Algunos especialistas interrogados por la AFP saludaron este avance."Necesitamos tanto una vacuna", dijo François Venter de la universidad de Witwatersrand (Sudáfrica). Pero "ya hemos conocido esto: vacunas experimentales prometedoras que no se concretan"."Seguramente no es la vacuna definitiva, pero puede ser un avance fenomenal", dijo el francés Jean-Daniel Lelièvre, del Instituto de Investigación de Vacunas. "En el mejor de los casos" estas investigaciones producirán una vacuna administrable dentro de "casi 10 años".Unos 37 millones de personas viven con el VIH o el sida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 1,8 millones de personas lo contraen cada año. La enfermedad mató unos 35 millones de los 80 millones que infectó, desde que fue diagnosticada por primera vez en los años 1980.Pese a los avances de la medicina en la prevención y el tratamiento de la enfermedad, (PrEP, antirretrovirales, triterapias), los investigadores insisten en las medidas que hay que tomar para no infectarse: protección durante las relaciones sexuales, uso de jeringuillas nuevas, esterilización del material médico, etc.