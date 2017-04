Policías de NY llevarán cámaras adheridas a sus uniformes

NUEVA YORK, EU.(AP)

Los policías de Nueva York pronto llevarán pequeñas cámaras adheridas a sus uniformes, después de resolver espinosos problemas como cuánto tiempo pueden mantenerlas encendidas y cuándo decirle a la gente que está siendo filmada, se anunció el viernes.



Unos 1.200 oficiales en los turnos de la tarde empezarán a llevar las cámaras a fines de este mes. Se trata de un programa piloto ordenado por un juez a consecuencia de un fallo del 2013 de que la policía estaba siendo desproporcionadamente agresiva con negros e hispanos.



En ese entonces muy pocos departamentos policiales tenían cámaras.



Pero el uso de los dispositivas ahora se ha generalizado por todo el país tras una serie de muertes de individuos negros a manos de policías, y los asesinatos de policías en Nueva York, Dallas y Baton Rouge, Luisiana.



Tanto policías como civiles argumentan que las cámaras ayudan a calmar situaciones que de otra manera llevarían a violencia.



La adopción de las cámaras por parte del Departamento de Policía de Nueva York quedó en suspenso mientras se decidía qué empresa contratar para la fabricación de los artefactos, y dónde almacenarlos.



El departamento hizo una consulta pública y trabajó con el Departamento de Supervisión Policial de la Universidad de Nueva York para analizar los resultados.



Unos 25.000 ciudadanos comunes, además de 5.000 policías, respondieron el cuestionario anónimo, y la policía implementó cambios en base al resultado.



Uno de los cambios fue la norma de cuándo avisarle a un ciudadano que está siendo grabado.



"Para los neoyorquinos es sumamente importante saber cuándo están siendo grabados, y a los policía no les gusta decirles", dijo la subjefe policial Nancy Hoppock.



Se decidió que la policía no grabará toda interacción, a pesar de que esa es la preferencia del público, debido a que no hay suficiente capacidad de almacenamiento, y se podrían violar leyes de privacidad.