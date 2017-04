Busca Conago revertir recorte a ciencia y tecnología

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) fijó una ruta para revertir la reducción presupuestal en ciencia y tecnología y lograr que, con participación de iniciativa privada, autoridades estatales, federales y universidades, se invierta 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector.



Al instalar la Comisión Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de la Conago que presidirá el mandatario colimense Ignacio Peralta, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión se buscará revertir la reducción presupuestal.



Ramírez, presidente en turno de la Conago, expresó que aún con las dificultades financieras que presenta el país, no se debe caer en el desánimo y la indiferencia, “ya que se trata de un tema importante de la visión cultural de las políticas públicas y del modelo del país que queremos tener”.



En el marco de la instalación de esta comisión, consideró que hay una contradicción en el país, ya que su planeta un nuevo modelo educativo para formar a una nueva generación de mexicanos, pero no va a existir un ecosistema que promueva las tareas de innovación, ciencia y tecnología.



“Hablar de este tema es muy importante, pues se trata de la modificación de la visión cultural que tenemos de las políticas públicas y del modelo de país que queremos tener.



“Vamos a empezar autocríticamente entre los propios gobernadores, porque entre los mismos gobernadores no hay una comprensión cabal de la importancia del esfuerzo de inversión en ciencia y tecnología”, dijo.



Lamentó que muchos de los integrantes de la red de organismos de ciencia y tecnología son “figuras arabescas”, pues, señaló, no inciden en las políticas públicas cuando la innovación debe ser transversal, a fin de que haya efectividad y eficiencia.



Insistió en que la primera batalla que se debe dar es entre los mismos gobernadores y con el objetivo de que valoren el carácter prioritario de esta política, pues “a veces nos ganan las dificultades de la gobernabilidad en otras materias, pero que ésta no puede ser descuidada; es una inversión de presente y de futuro. Hay que actuar con mucha responsabilidad”, destacó.