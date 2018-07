¿Tienes problemas para dormir? Conoce lo audífonos que acaban con el insomnio

(Tomada de la Red)

Son muchas las personas que intentando conciliar el sueño solo consiguen ver pasar las horas, los minutos y segundos mirando al techo o devorando libros sin una voluntad deliberada de hacerlo.El conocido fabricante de audífonos Bose acaba de presentar los Sleepbuds, unos dispositivos que, lejos de llenarte los oídos de los últimos hits del momento, lo que persiguen es que te relajes…si, hasta dormirte.El fabricante emplea algo más que el conocido ruido blanco para inducir a la relajación y con ella, al sueño: Bose explica que emplean el “enmascaramiento del ruido” para lograr su propósito.Sería tentador pensar también que la marca aplica su eficaz tecnología de cancelación de ruido para aislarte de tu entorno, pero lo cierto es que tampoco; Bose lo que logra con estos audífonos es tapar los sonidos externos con otros mucho más relajantes y, de esta manera, lograr la sensación de relax. Los dispositivos vienen equipados con diez sonidos, unos optimizados para enmascarar ruido, y otros para la relajación.¿Por qué no emplea el fabricante la cancelación de ruido en unos dispositivos netamente orientados al descanso? Hay una explicación clara que todo el mundo va a comprender: la cancelación de ruido es muy eficaz cuando queremos escuchar música en un tren o avión, puesto que logra eliminar la gran parte de los sonidos externos.Pero no todos. Y aquí radica el problema: cuando queremos dormir, el más mínimo ruido puede convertirse en algo obsesivo y evitar que conciliemos el sueño.Con el enmascaramiento del ruido que aplica Bose, esos sonidos son tapados por completo. El fabricante emplea unos adaptadores bautizados como StayHear+ Sleep (en tres medidas, S/M/L) para emplearse en cualquier oído y asegurarse una correcta instalación, y por otro lado, los Sleepbuds cuentan con un cofre para guardarlos y cargarlos al mismo tiempo (sí, como los AirPods).Los audífonos son, como podrás suponer, completamente inalámbricos y se gestionan mediante una aplicación dedicada en el móvil (disponible en iOS y Android), mediante la cual puedes especificar no solo si quieres relajarte o enmascarar ruidos para dormir, sino también para configurar el volumen, el tipo de sonido que quieres escuchar y determinar la duración del mismo durante la noche.Puedes emplear la misma configuración todas las noches, o bien experimentar una diferente cada día. ¿Qué tipo de sonidos están disponibles? Puede trasladarte, por ejemplo, a una isla desierta mientras las olas del mar acarician la playa, o bien el clásico canto de los grillos por la noche o el crepitar del fuego en una chimenea…Los que han probado los audífonos aseguran que son realmente cómodos y uno se acostumbra enseguida durante la noche; por otro lado, para los que tengan miedo por las posibles ondas en un equipo tan cercano al cerebro, desde Bose aseguran que los temores son infundados ya que una noche de ocho horas con ellos en marcha emiten menos radiaciones que una conversación por el móvil inferior a tres minutos.La funda, como te hemos apuntado, está imantada y al tiempo que sujeta y protege los Sleepbuds, proporciona una carga adicional que siempre vendrá bien si te encuentras de viaje. Otra utilidad destacable de estos dispositivos es que cuentan con una función despertador integrada de forma que despierten de forma silenciosa únicamente a quien los porta, sin molestar a la persona con quien comparta la cama.Bose presentó estos audífonos inicialmente en una campaña en Indiegogo, no tanto para lograr financiación, sino para palpar la reacción del mercado y darles notoriedad; ambos objetivos han sido superados con creces. Los Sleepbuds están ya en el mercado a un precio de 249 dólares.Fuente ES.DIGITALTRENDS.COM