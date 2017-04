Estudio para astronautas da voz a personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando a su padre le diagnosticaron una enfermedad degenerativa hace cuatro años, Ivo Vieira decidió desarrollar un nuevo medio de comunicación para las personas que tienen que vivir con limitaciones extremas, aprovechando una tecnología creada inicialmente para ayudar a los astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el espacio.



La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, y otras enfermedades de las neuronas motoras van debilitando las funciones musculares de los pacientes, llegando a impedirles comunicarse verbalmente.



No obstante, el movimiento ocular ofrece una oportunidad de comunicación, ya que no suele verse afectado.



“Llevamos trabajando en realidad aumentada para astronautas desde 2005, así que cuando diagnosticaron a mi padre, se me ocurrió utilizar esta tecnología para mejorar su vida mediante un nuevo sistema de comunicación móvil”, explica Ivo Vieira, CEO de LusoSpace.



Esta iniciativa de la ESA llevó a LusoSpace a producir sus primeras gafas de realidad aumentada en 2008 y, posteriormente, a fundar la empresa LusoVu con el fin de adaptarlas a personas con discapacidad.



Las gafas EyeSpeak detectan el movimiento de los ojos a través de un teclado virtual representado en el interior de sus lentes. Las palabras y frases deletreadas por el usuario se traducen mediante el software integrado y se emiten por los altavoces situados en una de las patillas.



Las gafas también permiten al usuario navegar por Internet, ver vídeos y acceder al correo electrónico de forma privada, ya que solo él podrá ver lo que se proyecta en el interior de la lente.



No obstante, como la información digital aparece superpuesta en la lente, el usuario puede seguir viendo lo que sucede a su alrededor.



“Se trata del primer dispositivo independiente de este tipo; puede utilizarse en cualquier lugar y en cualquier posición física, independientemente de la orientación de la cabeza del usuario”, apunta Teresa Nicolau, especialista de EyeSpeak.



Herramientas de visualización para astronautas



EyeSpeak es una empresa derivada directamente del trabajo que LusoSpace llevó a cabo para un estudio de la ESA sobre herramientas de visualización para astronautas.



Como relata João Pereira do Carmo, de la ESA: “En aquel momento, los astronautas apenas contaban con sistemas rudimentarios para sus paseos espaciales: una lista de comprobación escrita sobre el brazo y comunicación por voz con los controladores de tierra”.



“Queríamos explorar las numerosas tecnologías que iban saliendo y que permitirían suministrar información importante en tiempo real directamente en su campo de visión”.



Ayuda para personas con grandes limitaciones de movilidad y comunicación



Tras los primeros pasos en el desarrollo de la tecnología, en 2014 se lanzó una campaña en Kickstarter y, gracias a ella, en 2015 se produjeron 45 unidades del prototipo de EyeSpeak.



El actual EyeSpeak 1, lanzado al mercado en marzo de 2016, se basa en un par de gafas Epson BT-200 AR, a las que se han añadido un micrófono, altavoces y una minúscula cámara controlada a través de un microprocesador.



Puede emitir una voz estándar sintetizada o la voz del propietario a partir de grabaciones previas.